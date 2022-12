Krize otevírá cestu hazardu. Města zvažují návrat kasin a herních automatů

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Šest stovek automatů blikalo v Břeclavi před deseti lety, než ve městě začal platit plošný zákaz hazardu. Tehdy mohlo vedení radnice při sestavování rozpočtu počítat až s dvacetimilionovou „kasinovou“ injekcí. Dnes by to mohlo být mnohem víc. A to se podle opozice v kritické době, kdy města obracejí každou korunu, hodí.