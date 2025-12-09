Most přes D2 rozežírá rez. Oprava je připravená, ale čeká se na určení vlastníka

Zhruba v polovině zohýbaného zábradlí povlává fialový fáborek, a ačkoliv pruh látky drží jen jednoduchý uzel, je k zábradlí přichycen pevněji než některé jeho vlastní části. Takto teď vypadá most nad dálnicí D2 mezi Podivínem a Velkými Bílovicemi na Břeclavsku. Jeho stav se řeší už od roku 2021, ovšem dodnes se bez výsledku táhne spor o to, kdo je vlastníkem a tudíž zodpovídá za opravu.

Třeba nedaleký kovový sloupek, který je kousek nad zemí prožraný téměř skrz na skrz, spojuje se zbytkem zábradlí už jen tenká vrstva rzi. Z vedlejšího sloupku, jenž kdysi dávno propojoval hrazení s tělem mostu, zase odpadávají rezavé šupiny železa jen při lehkém doteku.

Most přes dálnici D2 u Podivína na Břeclavsku je ve špatném stavu, pevnost jeho zábradlí není radno zkoušet. (prosinec 2025)
Problém s vlastnictvím sahá až do dob komunistického režimu, kdy Ředitelství dálnic Praha převedlo nadjezd do správy podniku, který však později zanikl, aniž by vznikla nástupnická firma. Most se tedy ocitl bez správce a aktuální vlastník zůstává podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla neznámý.

„Žádné nástupnictví s odpovědností vůči stavebnímu objektu mostu nikdy nevzniklo. Ani po opakovaném pátrání v katastru nemovitostí či jinde jsme nezjistili aktuálního vlastníka,“ upřesnil Rýdl.

Soudní jednání se vrátilo na začátek

Před čtyřmi lety přitom břeclavský městský úřad určil jako vlastníka mostu stát, zastoupený právě ŘSD. Ačkoliv se státní podnik proti rozhodnutí odvolal, později to potvrdil krajský úřad a následně rovněž prvoinstanční soud.

Ředitelství nicméně nadále trvalo na tom, že k mostu nemá právní vztah, a tak na něm nemůže provádět žádné práce. Přesto se na opravu zábradlí začalo připravovat. Po rozhodnutí krajského soudu ovšem do celé záležitosti letos vstoupil odvolací soud. „Nejvyšší správní soud stávající stav zrušil a celé jednání vrátil zpět na začátek,“ informoval Rýdl.

Chátrající most nemá majitele, plánovaná demolice však narazila na odpor

ŘSD tudíž nadále čeká na rozhodnutí o vlastnictví, bez něhož podle mluvčího s žádnými stavebními pracemi nelze začít. Kdy se most dočká opravy, proto zůstává nadále nezodpovězeno. ŘSD je však podle Rýdla připraveno začít s výměnou zábradlí prakticky ihned.

„Ačkoliv nelze přesně určit termín realizace, doufáme, že výměnu budeme moci provést co nejdříve, tedy v první polovině příštího roku,“ předestřel Rýdl. Kvůli neurčenému vlastníkovi ovšem už jednou nedopadl jeho podobný dřívější odhad směřující na letošní rok.

