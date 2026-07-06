Dohašování bude trvat do ranních hodin, uvedl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na sociální síti Threads.
Příčina požáru bude předmětem vyšetřování. Na místo vyšetřovatelé dorazí dopoledne, aby požářiště ohledali. „Teď už víme, že škoda a uchráněné hodnoty budou v milionech,“ uvedli hasiči v příspěvku.
Hasiči měli požár řadového domu v ulici K dálnici nahlášený v neděli v 21:17, na místě zasahuje celkem pět brněnských stanic. Mluvčí hasičů Štěpán Komosný sdělil ČTK, že požár byl většího charakteru a hasiči se zpočátku snažili o obranu okolních budov s cílem zabránit dalšímu šíření ohně. „Postupem času jsme využívali další útočné proudy k hašení. Nyní využíváme i výškovou techniku,“ uvedl už dříve Komosný.
Požár se podařilo lokalizovat dnes v 1:43. Pokračuje dohašování.
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