Šťastný konec. Hasiči vytáhli z jeskyně zraněného muže, míří do nemocnice

  7:59aktualizováno  8:36
Krátce před 8:30 podle reportérky iDNES.cz, která je na místě, se zraněného muže, uvázlého v jeskyni v Moravském krasu, podařilo vytáhnout. „Pro nás běžná práce,” okomentoval jeden z jeskyňářů, který se na záchraně podílel. V neděli ráno na místo dorazili také specialisté z celé republiky. Záchranné práce už trvaly dlouhé hodiny.

„Nejtěžší na celé akci bylo rozšiřování prostoru, jsou tam místa, kde se sotva vejde člověk. Zachráněný je v pořádku, celou dobu spolupracoval, je to maratonec, takže v super kondici,“ okomentoval dále jeskyňář.

„Pro podporu zásahu jsme povolali také chemickou laboratoř z Tišnova, která zajišťuje další měřicí přístroje pro práci v jeskyni a jejich případnou kalibraci,“ uvedli v neděli ráno hasiči.

Reportérka iDNES.cz z místa popsala, že v neděli okolo 8:10 se již připravoval výtah zraněného muže nahoru. Hasiči podle jejích slov připravovali cestu na povrchu tak, aby se nikomu nic nestalo. Na místě je totiž země zamrzlá a klouže se.

Hasiči krátce před 5:00 na sociální síti X informovali, že první ze dvou zásadních fází záchrany je za nimi.

„S pomocí speciálních mechanických klínů a zhruba deseti drobných řízených odstřelů se podařilo zpřístupnit cestu jeskynním systémem tak, aby bylo možné zraněného vyprostit,“ uvedli dále na síti.

K rozrušení horniny bylo podle nich celkem provedeno přibližně deset drobných řízených odstřelů s pomocí přibližně 100 střel. „V některých místech bylo nutné provést trhací a uvolňovací práce i v úseku dlouhém zhruba šest metrů,“ informovali dále.

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči zraněného muže z jeskyně. (10. ledna 2026)
Do některých míst se vejde sotva jeden

„Cesta za ním trvá přibližně hodinu, zpátky to lze očekávat mnohonásobně delší,“ komentoval přístup ke zraněnému muži v sobotu pro iDNES.cz mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.

Do některých míst se totiž vejde sotva jeden člověk. „To má na starosti jedna skupinka lidí, které máme zrovna v podzemí. Druhá skupina je s dotyčným, poskytují mu tepelný komfort, což je zásadní věc. Zraněný je ale stále v dobré kondici, je u něj i speleolog, který je doktor. Takže z hlediska podání léků proti bolesti není problém,“ popsal mluvčí hasičů Komosný situaci v sobotu večer.

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

Tehdy bylo v jeskyni asi 10 až 15 lidí.

„Zraněného muže budeme transportovat ven na nosítkách, musíme k tomu nachystat cestu. Navrtáváme různé části hornin, které nám komplikují prostup se zraněným. Máme vytipovaných zhruba deset takových míst. Používáme na to mechanické klíny, které dokážou tu horninu nalomit,“ popsal v sobotu Komosný.

V případě, že by klíny nestačily, byli nachystáni střelmistři, aby navrtanou číst naplnili malými signálními nábojnicemi, které ji dostatečně nalomí.

Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem, na místo soustředili speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů. Do Rudice přiletěl také vrtulník policie, připraven je vyhřívaný stan.

Událost byla na tísňovou linku oznámena v sobotu kolem poledne. Jakým způsobem k zaklínění došlo, hasiči zatím neupřesnili, nemělo by ale jít o zával.

Podle agentury ČTK je jeskynní systém u Rudice na Blanensku v Moravském krasu běžně nepřístupný.

