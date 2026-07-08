U Znojma uhořel muž, skládka na Brněnsku je stále v plamenech

Požár u Bratčic se rozšířil na ploše zhruba sto krát sto metrů. Hašení komplikoval silný vítr i náročný terén, skládka leží ve svahu.
O tom, že hasiči snižují počet jednotek, informoval po šesté hodině ranní jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Dva hasiči se zranili, jeden byl ošetřen na místě, druhého záchranáři odvezli do nemocnice.
Zásah potrvá zřejmě ještě několik hodin.
Krátce před jednou hodinou ráno vyjížděli hasiči také k požáru chaty poblíž Bítova na Znojemsku. Jeden člověk při něm zemřel. Další žena utrpěla středně těžké popáleniny, po ošetření ji záchranáři převezli do popáleninového centra Fakultní nemocnice Brno. Jednoho muže zdravotníci po ošetření ponechali na místě.
Kvůli zajištění dostatečného zásobování vodou vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Příčinu požáru zjišťují policisté společně s hasiči, do ohledání místa se zapojí také policejní psovod. Výše škody zatím není známá.