Ve skladu nemocnice v Ivančicích se rozlila žíravina, jeden člověk je zraněný

Ve skladu v areálu nemocnice unikly asi čtyři litry chemikálie, na místě byly čtyři profesionální jednotky hasičů.
„Zásah probíhá v přetlakových protichemických oděvech. Událost nemá aktuálně vliv na pobyt pacientů v nemocnici,“ uvedli hasiči na síti Threads.
Doplnili, že evidují jedno zranění, které ošetřili lékaři v nemocnici. K nemocnici vyrazila i mobilní chemická laboratoř.
Kyselina peroctová je silný a rychle působící dezinfekční prostředek. Jde o žíravinu, která ve vysokých koncentracích dráždí kůži a sliznice.