Kuchařkou vrací Mauricijka Brnu, co jí dalo. Zachraňuje ikonické podniky

Jako zakladatelka Nadačního fondu Signatures of Moravia totiž Khodabocus vydala unikátní kuchařku Brno na srdci, Brno na jazyku, kde shromáždila recepty na speciality vybraných brněnských podniků zasažených opatřeními proti pandemii. Veškerý výtěžek z knihy pak půjde právě na jejich podporu.

„Nechci, aby po pandemii z města vymizely malé podniky a nahradily je nadnárodní řetězce, a protože se jedná o kavárny, restaurace a jím podobné, přišla nám kuchařka jako dobrý nápad,“ vysvětluje Khodabocus.

Kniha seznamuje s třiceti brněnskými podniky, a to nejen skrze recepty. „V naší kuchařce přibližujeme i příběhy těchto podniků. To, jak vznikly, proč jsou v Brně, co tu mají jejich zakladatelé rádi a podobně,“ dodává Mauricijka, která žije v Brně od roku 2007.



Projekt spustila už v červnu, kdy vznikaly rozhovory s majiteli podniků a fotografie.



„Při výběru podniků jsme se rozhodovali podle významu, který pro Brno mají, ale roli hrála také jejich historie či architektura,“ dodává iniciátorka nápadu, která se tímto projektem snaží městu vrátit to, co jí za roky zde strávené dalo.

„Když jsem se poprvé v rámci studia podívala do Brna, zjistila jsem, že se tu cítím doma víc než kdekoliv jinde. Po ukončení školy jsem se sice na dva roky vrátila domů na Mauricius – nechtěla jsem totiž zanevřít na místo, odkud pocházím – ale po následné dvoutýdenní dovolené v Brně jsem se zde rozhodla zůstat už napořád a nyní už se považuji za Moravanku,“ přibližuje svůj příběh Khodabocus.



Vedle kuchařky její nadační fond pomáhá brněnskému kulturnímu životu i jinými cestami.



„Letos jsme například sponzorovali filmový festival Serial Killer a veškerou finanční podporu od našeho partnera, kterým je bezobalový obchod C&R Hana, jsme se rozhodli darovat na podporu klubu Stará Pekárna, kinu Lucerna, Divadlu Polárka a knihkupectví Skleněná louka,“ nastiňuje další aktivity fondu Signatures of Moravia jeho zakladatelka.

Kromě vlastního nadačního fondu byl odjakživa její sen také získat Nobelovu cenu. „Říká se, nikdy neříkej nikdy, ale prozatím jsem na ni rezignovala, takže jsem ráda, že alespoň ten nadační fond se mi podařilo vybudovat,“ směje se Hanaa Khodabocus.