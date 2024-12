Není pro mě priorita, jestli je doma na Vánoce naklizeno, říká Hana Holišová

Jak předvánoční období prožíváte? Říkáte o sobě, že žijete dost hekticky. Je to na konci roku jiné?

Uvědomila jsem si, a už jsem to snad i uvnitř přijala, že v zásadě neumím a nechci žít vyloženě klidný život. Jsem dynamický člověk a do velké míry mi to vyhovuje, ale stále se snažím hledat balanc mezi prací a odpočinkem. Navíc tohle období je opravdu dost náročné, tak se už teď snažím plánovat více volných dní na jaro, ať mám šanci pořádně zregenerovat. Poslední roky totiž nemám standardní divadelní volno v létě, naopak, hodně hraju na letních scénách, tak je potřeba to kompenzovat už v průběhu roku. Jsem ráda, když můžu na pár dní vypnout a někam vycestovat nebo si jen tak odpočívat.

Koncert je pro mě rozhodně větší adrenalin, není to ozkoušené, takže většinou žádné jistoty. Důležitou roli hraje i komunikace s publikem, která je pokaždé jiná. V divadle jsou jasně dané mantinely všeho.