VIDEO: Na stejné lodi, ale proti sobě. Dračí posádky zápolily v bazénu

Čím dál oblíbenější kratochvíle má už osmým rokem také svou zimní variantu, při níž se posádky nepředhánějí na venkovních nádržích, ale přetlačují uvnitř bazénu.

Ano, přetlačují. Na jedné lodi sedí naproti sobě natěsnané dva osmičlenné týmy, které se snaží pádly posunout člun svým směrem. Vlastně taková přetahovaná naopak. Může to trvat jen nějakých deset vteřin, ale klidně i několik minut. Duel končí v momentě, kdy se celá loď dostane za hranici startovní čáry.

V sobotu se takto v brněnském bazénu za Lužánkami v prvním díle mistrovství republiky utkalo 29 posádek ve čtyřech výkonnostních kategoriích – třech smíšených a jedné ryze ženské.

Přestože se na první pohled může zdát, že soutěžící jen bezduše „mlátí“ co největší silou pádly do vody, i tady funguje strategie.

„Samozřejmě si to nějakým stylem plánujeme. Někdy do toho jdeme od začátku na maximum, abychom byli co nejdřív v cíli a neunavili se. Ale teď pro nás bylo prioritní vydržet nějakých 40 vteřin, než soupeři odpadnou, a pak se do toho pořádně obout a přetlačit je,“ prozradil kapitán posádky EFC Dragons Martin Březina po vítězném souboji, který byl tak urputný, že loď nabrala tolik vody, až se nakonec potopila.

I v zuřivém tempu se posádky snaží pádlovat synchronně. „Vepředu sedí háčkové, kteří udávají tempo. Jde také o taktiku, jestli zvolíme krátké rychlé záběry, nebo delší,“ přibližuje Březina.

A vzhledem k tomu, že sokové sedí tváří v tvář, funguje také psychologie. „Někteří se nás podle mě snaží zastrašit, ale my se radši držíme při zemi, než abychom dělali frajery. A většinou to funguje,“ líčí Březina, jehož tým se sídlem v Praze nakonec brněnský závod ovládl. „Jsme posbíraní bývalí kanoisté, takže to máme v ruce. Je to pro nás zábava ve volném čase, vesměs všichni jsme tady kamarádi od vody,“ vyzdvihuje Březina přátelskou atmosféru.

I v té se však odehrávají nelítostné souboje.