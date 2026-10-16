„Mrzí mě pohled na vaše Rondo. Na promyšlené členění jeho fasády, na rytmus a práci se světlem, které dnes nepochopitelně překrývají reklamy,“ píše Chybík v děkovném dopise „do nebe“ významnému brněnskému architektovi Ivanu Rullerovi, který navrhl podobu Ronda vybudovaného na přelomu 70. letech a 80. let minulého století.
Chybík, pro něhož byl Ruller velkým vzorem, podle svých slov téma reklam na této budově řešil už před několika lety. Doptával se na různých místech, ale vždycky se dozvěděl, že to má své ekonomické důvody.
„Toto je zcela v kompetenci nájemce haly, kterým je hokejový klub HC Kometa Brno. Mají právo na pojmenování celé haly a reklamy jak vně, tak i uvnitř haly,“ sdělil k reklamám Martin Lísal, mluvčí městské firmy Starez-Sport, která má od města tuto budovu ve správě.
„Jde o otázky spíše na vlastníka haly, tedy městskou akciovou společnost Starez-Sport, která reklamních ploch u Winning Group Areny rovněž využívá, stejně jako další nájemci. Kometa, jako provozovatel arény, využívá maximálně potenciální možnost k pokrytí co nejmenšího dopadu provozních ztrát, které provozováním haly nese,“ reagoval naopak mluvčí Komety Michal Chylík.
Celkové náklady na provoz arény jsou podle něj přes 42 milionů korun, z toho 23 až 26 milionů korun činí ztráta na provozu v celku. Schodek město pomáhá Kometě sanovat.
S novou arénou provozní ztráta vzroste, zní z klubu
Podle mluvčího hokejového klubu byl vnější vzhled haly i jedním z témat hovorů majitele Komety a končícího zastupitele za ODS Libora Zábranského s volební lídryní občanských demokratů Kamilou Zlatuškou.
„Asi je každému zřejmé, že přesunem A-týmu Komety do nové arény na výstavišti provozní ztráta stávající haly ještě vzroste. Určitě by to v budoucnu nemělo být tak, že by jakýkoliv sportovní klub v našem městě měl fungovat na městském sportovišti ve ztrátě desítek milionů korun. Jedna věc je kultura, historie a vzhled městských nemovitostí a druhá ta ekonomická. Ten balanc musí najít vlastník, tedy město. Ne klub jako provozovatel,“ dodal mluvčí Komety.
Chybík by téma reklamního smogu nejspíš znovu nevytahoval, kdyby za sebou neměl v kariéře svůj dosud největší počin v podobě nové hokejové haly v Jihlavě. Na ní žádné reklamní plakáty nejsou. „A ani nebudou. Ve smlouvě je uvedeno, že cokoli, co s fasádou budou chtít dělat, musíme jako autoři odsouhlasit,“ poznamenal.
Zároveň připomíná paradox s architektem Rullerem, po němž je pojmenované hned s Rondem přes silnici sousedící nábřeží. Na něm ostatně vznikla kolonáda rovněž podle Rullerova návrhu.
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„To je přesně doklad toho kusého řízení města. Na jednu stranu vybuduje Brno hezkou náplavku, ale vedle toho nechá něco takového a nijak to neřeší. Nemá to tam co dělat, obzvlášť na takové budově, která se dá považovat za architektonickou památku,“ má jasno pravděpodobná budoucí radní Natálie Vencovská (Zelení), jejímž velkým tématem je právě design a podoba veřejného prostoru. Zlepšovat obrázek města jde podle ní i jinak než novými stavbami a utrácením za něco dalšího.
S Vencovskou souhlasí i nově zvolená zastupitelka a rovněž možná členka městské rady Kateřina Basel (KDU-ČSL), jež se také zajímá o veřejný prostor. „Vizuální smog z nevhodně umístěných reklam mě trápí, protože hyzdí naše krásné město a do 21. století nepatří. O to palčivěji tento problém vnímám u architektonicky cenných staveb, jakou je právě Rondo,“ sdělila. Podle ní by město a městské firmy měly jít v omezování takových bannerů na veřejných místech příkladem.
Chybík chce svým apelem vyburcovat novou politickou garnituru, aby s tím něco dělala. Vidí naději, že by se to mohlo změnit a Rullerovi, jenž zemřel před osmi lety, posmrtně nadělit tento dárek k nedožitým stým narozeninám. Ty si Brno připomene letos v listopadu.