„Zjistila jsem, že je třeba tu seriózní medicínu zabalit do co nejvtipnějšího papíru, aby ji diváci ‚sežrali i s navijákem.‘ Když si dám opravdu záležet a připravím seriózní edukativní video o prevenci nebo důležitém tématu, jsou dosahy vlažné. Ale jakmile vpustíme do světa scénku s nadsázkou a uděláme si legraci samy ze sebe, čísla trhají rekordy,“ pozoruje Tereza Bílská, vedoucí lékařka gynekologické ambulance Tereza působící v Kyjově a nově i v Hodoníně.
Nejprve brala sociální sítě jen jako pomůcku pro zveřejňování provozních záležitostí, jako jsou změny ordinačních hodin či hlášení dovolených. Později si však uvědomila, že skrze ně lze efektivně šířit osvětu či bourat mýty a tabu v gynekologickém odvětví.
„Lidé se prostě chtějí v první řadě bavit. Ačkoliv je z toho má serióznější stránka trochu smutná, beru to jako výzvu,“ sděluje Bílská a dodává, že díky tomu se v ordinaci při natáčení náramně baví.
Z mé zkušenosti existuje taková „svatá trojice“ témat, o kterých se v ordinaci gynekologa nemluví zrovna snadno.