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Vyšší šance předejít císařskému řezu. Fyzioterapie pro těhotné usnadňuje porod

Karolína Kučerová
  15:33
Vedoucí nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno...

Vedoucí nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno Miloslava Kameníková (vlevo) hovoří s rodičkou Terezou Raškovou. | foto: ČTK

Porodní asistentka Markéta Zemanová podává novorozené dítě jeho matce Zdeňce...
Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Vít Weinberger stojí za prosazením...
Porodnice na Obilním trhu v Brně
Vít Weinberger je přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní...
5 fotografií
Žen, které se v těhotenství potýkají s bolestmi, stále přibývá. Podle odborníků se na trendu podílí vyšší věk, ve kterém mají děti, méně pohybu, sedavé zaměstnání, nebo naopak problémy způsobené sportem. Ačkoliv se s potížemi často smíří a dále je neřeší, lze od nich účinně ulevit. Ve Fakultní nemocnici Brno se na to zaměřuje unikátní centrum gynekologicko-porodnické fyzioterapie.

Jen za poslední rok zaznamenalo téměř šest a půl tisíce návštěv. Počet zájemkyň se přitom od roku 2022, kdy bylo založeno, každým rokem zvyšuje.

„Na stejném čísle jako za loňský rok jsme letos už teď v říjnu. V současné chvíli náš tým tvoří sedm fyzioterapeutek, ale i kdyby nás byl dvojnásobek, veškerý zájem i tak pokrýt nedokážeme, je enormní,“ podotýká vedoucí centra Marika Bajerová.

Důvodem je i to, že se centrum nezaměřuje pouze na těhotné ženy. „Když jsme se specializovanou fyzioterapií začínali, bylo pro mě zásadní, aby nezůstala spojena pouze s porodnictvím. Viděli jsme potenciál také v dalších oblastech gynekologie a chtěli, aby se postupně stala přirozenou součástí komplexní péče o naše pacientky,“ doplňuje přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Vít Weinberger, který patří k hlavním iniciátorům zavedení tohoto typu fyzioterapie.

Vedoucí nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno Miloslava Kameníková (vlevo) hovoří s rodičkou Terezou Raškovou.
Porodní asistentka Markéta Zemanová podává novorozené dítě jeho matce Zdeňce Švachové v nově otevřeném centru porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno. (22. září 2021)
Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Vít Weinberger stojí za prosazením nově otevřeného centra porodní asistence ve Fakultní nemocnici Brno.
Porodnice na Obilním trhu v Brně
5 fotografií

Odborníci tu tak za pomoci specializovaných cviků pomáhají i s endometriózou, bolestivou menstruací, urologickými problémy jako únik moči, bolestí při pohlavním styku či potížemi při onkogynekologické léčbě. „Bolest není něco, s čím se ženy musejí smířit. Vždy stojí za to, hledat její příčinu. Ve většině případů se nám podaří obtíže vyřešit, nebo alespoň výrazně zmírnit,“ říká Bajerová.

Většina žen po císařském řezu rodí podruhé přirozenou cestou

Nejčastějšími pacientkami i tak ale zůstávají těhotné ženy. „Zbystřit by měly, zejména pokud se jedná o bolesti v oblasti křížové krajiny, kyčlí, třísel, stydké spony nebo kostrče. Zvlášť pokud se zhoršují při chůzi, při změně polohy, při otáčení v posteli nebo ženu budí v noci. Pokud tyto obtíže neřeší, mohou ovlivnit nejen komfort během těhotenství, ale i samotný porod,“ upozorňuje Bajerová.

Takové problémy mohou vést třeba k nepostupujícímu porodu, tedy situaci, kdy není možné jej dokončit přirozenou cestou, a lékaři se tak musejí uchýlit k císařskému řezu. „Tím jsem si prošla při předčasném narození dvojčátek a v současném těhotenství bych ráda rodila vaginálně, na což se připravuji právě díky fyzioterapii. Z ní pokaždé odcházím sebevědomější s pocitem, že to nemusí dopadnout jak minule,“ popisuje jedna z pacientek.

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Žen s podobnou zkušeností je podle primáře Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Lukáše Hrubana mnoho. Až 70 procentům z nich se v dalším těhotenství skutečně podaří rodit přirozenou cestou. „Fyzioterapie je účinná v tom, že pomáhá s uvolněním pánve a pánevního dna, čímž podpoří vstup hlavičky dítěte do pánve. Ta je větší než rozměry pánve, a důležitý je proto každý uvolněný milimetr,“ vysvětluje Hruban.

A pomoci mohou specifické cviky i po porodu. Opomíjeným tématem jsou třeba jizvy, které i po svém zahojení mohou omezovat pohyblivost či způsobovat bolest při pohlavním styku. „Tkáně totiž nemusí být kompletně zahojené. Cílenou terapií dokážeme uvolnit napětí v nich a zároveň ženy naučíme jednoduché techniky, díky nimž mohou v péči pokračovat i doma. Mnohé pacientky pociťují úlevu už po první návštěvě,“ vyzdvihuje Bajerová.

Do budoucna chtějí odborníci gynekologicko-porodnickou terapii rozvíjet, a to i cestou odborného výzkumu a klinických studií.

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