V Brně funguje první gynekologie pro transgender klienty, cítí se v ní lépe

S již mužskou vizáží nebylo v čekárně běžné gynekologické ambulance třiadvacetiletému Honzovi Ujčíkovi příjemně. Už odmalička věděl, že je jiný a necítí se ve svém ženském těle dobře. Svěřil se proto matce a v šestnácti letech začal navštěvovat sexuologii. O dva roky později začal brát hormony a loni podstoupil poslední operaci, která dokončila změnu pohlaví. Dnes má mužské jméno i nové rodné číslo.

Podobných příběhů v posledních letech přibývá. Zatímco v roce 2013 podaly v Česku podle ministerstva zdravotnictví žádost o změnu pohlaví asi čtyři desítky lidí, v posledních dvou letech jich bylo asi 200 ročně. Za jednu dekádu se tak jejich počet asi zpětinásobil.

Tento trend pociťuje i Fakultní nemocnice Brno (FN Brno), která se rozhodla v září loňského roku otevřít na svém sexuologickém oddělení první českou gynekologickou ambulanci pouze pro transgender lidi, konkrétně především pro trans muže.

„Jsou to klienti, kteří se narodili jako biologické ženy, ale v průběhu života pociťují dysforii a nakonec u nás či jiného gynekologa podstupují proces tranzice. Jeho součástí jsou právě i některá povinná a nepovinná gynekologická vyšetření,“ přibližuje gynekoložka a sexuoložka Lucie Hloušková.

Za pět měsíců fungování se ambulance stará o patnáct pacientů v různých fázích tranzice. „Máme poměrně narůstající počet zájemců, do konce i z řad klientů, kteří jsou v péči jiných sexuologů,“ oznamuje primářka Sexuologického oddělení Petra Sejbalová. Klient přitom musí čekat několik měsíců v pořadníku.

Rozpaky na obou stranách

Ujčík podstoupil operaci v porodnici na Obilním trhu. „Musel jsem jít na gynekologické vyšetření a nebylo to příjemné. V čekárně jsem byl s asi deseti ženami. A když mě volali do ordinace, bylo to docela potupné,“ vzpomíná mladík. Se zajištěním gynekologické péče jako takové ovšem podle svých slov nikdy problém neměl. Nepříjemný však byl i pobyt v porodnici. „S pokoje jsem nevycházel. Všude totiž chodily maminky s dětmi a já jsem tam byl jak nějaký úchylák,“ popisuje.

Cílem nové ambulance bylo vytvořit právě lidem procházejícím změnou pohlaví komfortní a příjemné prostředí, a to i poté, co proces podstoupí. Přijít do růžově vymalované čekárny s obrázky maminek s miminky totiž nemusí být pro trans muže příjemná zkušenost. Nová ambulance je proto zařízena neutrálně, vybavením se však nijak neliší od těch klasických a nabízí kompletní gynekologické ošetření.

Ulevit od stresu by přitom mělo zařízení i samotnému zdravotnickému personálu. „To, že klienti vypadají jako muži, může totiž klasickým ženským gynekologům přinášet obavy a rozpaky,“ podotýká Hloušková, jedna ze tří ošetřujících lékařek. Kombinace ženských pacientek a nezkušeného personálu může trans lidem podle jejích slov přinášet další psychickou zátěž.

S gynekologickými problémy se mohou tito pacienti setkat již před zahájením procesu tranzice. „Řešíme s nimi i různé jiné potíže. Často za námi přicházejí například s prosbou, abychom zastavili pravidelné menstruační krvácení, které jim každý měsíc přináší další stres,“ líčí sexuoložka. A péče může být potřeba i po tranzici. „Někteří transgender muži mají totiž částečně zachovaný ženský genitál,“ říká Sejbalová.

Lidem, kteří podstupují změnu z ženy na muže, nabízí ambulance sexuologické služby, gynekologickou péči však biologičtí muži po tranzici nepotřebují. „Ale záleží, jakou chirurgickou léčbu podstoupil. Pokud má vytvořenou neovagínu, tak i tu je dobré sledovat,“ říká Hloušková.

Transgendeři tady jsou a budou, říká primářka

Odborníci nemají pro nárůst počtu transgender lidí jasné vysvětlení, jde pravděpodobně o kombinaci více faktorů. Mezi nimi například destigmatizace nebo i sociální sítě.

„Pozorujeme extrémní nárůst osob s genderovým nesouladem a musíme si prostě zvyknout, že je to nový společenský trend. Transgendeři tady s námi jsou a rozhodně tedy i budou. Můžou se vyskytnout ve Výměně manželek jako nedávno, ale objevují se ve všech různých sociálních skupinách,“ oznamuje primářka Sejbalová.

V případě zájmu je tak ambulance schopna díky dostatečnému personálnímu vybavení kapacitu gynekologických vyšetření navýšit. Zároveň už obdržela i první žádosti o detranzice, tedy změnu zpět na biologické pohlaví. Aktuálně je ale nyní neprovádí.

V budoucnu by se ve FN Brno mohl o klienty starat jeden ošetřující lékař, který by jim byl sexuologem, gynekologem a zároveň i tím, kdo v poslední fázi tranzice změnu pohlaví operativně provede. V areálu bohunického kampusu zároveň vznikne nová porodnice. „V plánech jsou i jeden či dva nadstandardní pokoje pro naše klienty, kteří budou operaci podstupovat,“ nastiňuje Hloušková.