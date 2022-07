Mendel by si zasloužil aspoň dvě Nobelovky, říká oceněný genetik

„Do Brna jsem přijel poprvé v roce 1981, ještě v době studené války. Jsem genetik a chtěl jsem tedy vidět místo, kde Mendel učinil své přelomové objevy. Celých čtyřicet let, co se sem vracím, mě pokaždé překvapí, jak málo je známý,“ přemítá vědec a zdůrazňuje, že brněnský fenomén by si kromě vyššího povědomí veřejnosti zasloužil za své objevy alespoň dvě Nobelovy ceny.

Chválou a obdivem k augustiniánskému opatovi nešetří ani Ada E. Jonathová z Izraele a Thomas Cech z amerického Colorada, nositelé ocenění za chemii. Všichni tři laureáti přijeli do Brna na mezinárodní genetickou konferenci v rámci Mendelových oslav, stejně jako dalších téměř 400 expertů z celého světa.

Akce je podle nich speciální - jde o příležitost oslavit Mendelovu osobnost i široký záběr jeho práce, kterou ovlivnil nejen současnou genetiku rostlin, ale i tu lékařskou.

Podle Cecha je úžasné a zároveň nepochopitelné, že Mendel pracoval prakticky sám. „My všichni zde v dnešní době máme pobídky a stimulace od svých studentů, absolventů, kolegů nebo z konferencí. Je neuvěřitelné, že dokázal udělat takové objevy, když nic podobného k dispozici neměl,“ podotýká.

„Mendel byl téměř v izolaci“

Vědcovu samostatnost oceňuje i Michael Stratton, britský vědec, který se dlouhodobě věnuje systematickému vyhledávání mutací v genomu lidských nádorů.

„Mendel byl téměř v izolaci. Většina myšlenek se potuluje ve vzduchu, jde k nám od druhých lidí a my je musíme jen uchopit. On ale zpracoval, co měl sám v hlavě a co zažil během výzkumů,“ obdivuje s tím, že základní princip práce s genomem se od dob, kdy jej Mendel před 150 lety popsal, téměř nezměnil.

Americká genetička a neonatoložka Diana W. Bianchiová poukazuje, že lidem nedochází, kde všude se Mendelův odkaz využívá. „Kdykoli jdete za lékařem na genetické vyšetření nebo kontrolu v těhotenství, točí se to kolem něj. Já sama jeho myšlenky aplikuji v práci s pacienty několikrát denně,“ upozorňuje.

Géniův odkaz ovšem sahá i za hranice medicíny. „Jeho odkaz využívají kriminalisté při dopadení zločinců, lidé se stále víc zajímají o původ své rodové linie. A to je zase jenom Mendel,“ přidává Cech.

Pro práci s fakty a propojením Mendelova matematického vzdělání s biologií jej Bianchiová označila za historicky prvního výpočetního biologa. Vědci jej často vnímají jako osobní vzor. „Netoužil po slávě, jednoduše chtěl vědět, jak příroda a svět fungují. Byl zvědavý a pracoval s vášní, nejen tím je dodnes inspirací,“ popisuje Nurse.

Bianchiová jej dokonce dává za příklad svým studentům. „Během studia dvakrát u zkoušek propadl. Jeho odolnost se po neúspěchu sebrat a uspět je mimořádná. Jako osobní příklad jím povzbuzuji ty, kterým například zamítnou vědeckou práci nebo nepřidělí grant,“ usmívá se.