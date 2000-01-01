Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného trhu v Brně. Přestože tomuto účelu slouží dům teprve od roku 2012, jeho majitelé si letos připomínají 111. výročí od doby jeho vzniku. Objekt býval největším bankovním domem Československa.
Pod názvem Cyrilometodějská záložna vznikla budova v roce 1915. Za její podobou stojí architekt Vladimír Fischer, který si na pomoc přizval řadu českých umělců a firem. Na místě původně stály čtyři menší domy, přičemž v jednom z nich tato záložna už sídlila.
Její majitelé ale chtěli něco majestátního. „Podařilo se jim odkoupit sousední budovy, všechny následně zbořili a postavili tento dům,“ přibližuje architekt a odborník na brněnské památky Martin Zedníček.
Přestože k hotelovým službám měl dům po první světové válce ještě daleko, jeden vzácný návštěvník v něm přece jen pár let pobýval. „Jednalo se o originální sošku Věstonické venuše, pro kterou se v roce 1925 shánělo bezpečné místo k uložení. Tím se nakonec stal trezor záložny, což pravděpodobně domluvil sám nálezce Karel Absolon,“ dodává Zedníček. Nyní se v prostorách nachází wellness centrum.
Jako záložna sloužila budova až do konce 60. let minulého století, následně se sem na více jak dvacet let přestěhovala právnická fakulta Masarykovy univerzity.
Tu poté vystřídala Ekonomicko-správní fakulta, která zde sídlila až do roku 1997.
Pak se však prostory domu vylidnily a několik let v podstatě chátral. Využívali jej akorát trhovci pro uskladnění přepravek či prázdných beden. Oživení přišlo až v roce 2008 poté, co budovu koupili její současní majitelé. Nový účel? Luxusní hotel s atmosférou, jakou měla budova ve svých začátcích.
„Pracovali jsme s původními prvky tak, aby byly čitelné, ale zároveň aby přirozeně zapadly do konceptu moderního pětihvězdičkového hotelu. Například fasáda nemá prostý nátěr, ale byly míchány řady vzorků z různých písků a cementů. Díky tomu se nové části fasády přiblížily původní omítce barvou i strukturou,“ vypráví architekt opravy Ondřej Kukral.
V obloucích atria bývaly bankovní přepážky, dojem významné instituce si vzdušný prostor zachovává dodnes.
V podobném duchu se nesly i další změny. Z hlavní haly s proskleným stropem, ve které byly kdysi bankovní přepážky, vznikla prostorná recepce.
„Když jsme budovu přebírali, bylo to jen obyčejné špinavé sklo. Když se ale jedná o dominantu té místnosti, rozhodli jsme se strop trochu upravit. Zvolili jsme ručně malované ornamenty, které paní umělkyně tvořila více jak rok,“ podotýká Kukral.
Nejdražším pokojem, do kterého mohou hosté zavítat, je třípatrové prezidentské apartmá. Oficiálně nese název onyxová věž. Ten apartmá získalo díky své onyxové zdi, která byla inspirovaná prací architekta Adolfa Loose. Jeho odkaz připomíná i křeslo, jenž je v pokoji umístěno. „To je originální kousek, navrhoval ho on sám. Je jeden z mála na světě, i cena za jeho repliku se vyšplhá třeba na 50 tisíc korun. Kromě toho tu máme koberec na návrh architekta Františka Kysely a lustr s názvem palma, který navrhoval Josef Hoffmann,“ říká ředitelka hotelu Kateřina Petrová.
„Vychytávkou tohoto pokoje je navíc možnost rozšíření o další místnost v případě, že by hosté potřebovali ubytovat například svého komorníka. Dveře do pokoje se nacházejí za skříní,“ poukazuje Kukral. Tento neobvyklý prvek interiéru využívá například ománský šejk.
Cena za takový pokoj kolísá podle sezony a obsazenosti hotelu, začíná na 13 tisících korun za noc.
Ve vytíženějších období, jako jsou například adventní trhy, se může vyšplhat až k více jak 25 tisícům.
Prezidentské apartmá je tříposchoďové. Brněnský unikát má také svou vlastní vyhlídku.
Na vyhlídku, která má podlahu s vitráží, vede točité schodiště, výtah končí „pouze“ ve druhém poschodí, kde je postel.
V běžných pokojích se lidé ubytují v rozmezí přibližně od tří tisíc korun za noc, až třeba do dvanácti tisíc. Kromě období tu záleží také na typu pokoje, které se liší svou velikostí.
