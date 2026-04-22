OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let
Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů
Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....
Vaňková nebude obhajovat post primátorky. Podstoupila osm operací
Ze zdravotních důvodů nebude primátorka Markéta Vaňková (ODS) kandidovat v podzimních komunálních volbách v Brně. Po osmi letech ve funkci primátorky úplně opustí politické dění. Na její místo...
Nepochopitelný přemet, diví se politici. Producentka Zlatušková v dresu ODS překvapila
Místo Markéty Vaňkové povede brněnskou kandidátku ODS a TOP 09 do letošních komunálních voleb producentka Kamila Zlatušková. Politické oponenty její rozhodnutí překvapuje, někteří ji sami lákali do...
Za naše stamiliony nevzniklo téměř nic, stěžují si developeři. Brno kritiku odmítá
Bezmála 750 milionů korun se už zavázali developeři odvést do kasy Brna, aby magistrát z těchto peněz v rozvíjejících se lokalitách postavil potřebné silnice, školky nebo hřiště. Čtvrt miliardy už do...
Staré tramvaje s harmonikou dojezdily už i v Brně, loučily se s nimi stovky lidí
Jedny z netypičtějších červených tramvají, které po Brně jezdily bezmála 60 let, jsou minulostí. Loučení s typem Tatra K2 z dílny pražského ČKD, který šel v jihomoravské metropoli jednoduše poznat...
Znojemský pivovar je v insolvenci. Radnice se snaží, aby areál dál sloužil veřejnosti
Znojemský městský pivovar, který po letech obnovil tradici vaření piva v tradičně vinařském městě, znovu čelí problémům. Podnik skončil v insolvenci a přiznává dluhy v řádu desítek milionů korun....
Třem Francouzkám to pálilo. USK přehrál Žabiny i v Brně a je výhru od dalšího titulu
Basketbalistky ZVVZ USK Praha zvítězily ve druhém finále ŽBL na palubovce brněnských Žabin 85:57 a už jen jedna výhra je dělí od jubilejního dvacátého titulu v samostatné historii a šestnáctého za...
OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let
Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...
Hnutí Žít Brno vycouvalo z předvolební spolupráce s „béčkem ODS“, vrací se k Zeleným
Jako koalice TU jde do komunálních voleb Brně čtveřice politických stran v čele s Piráty. Původně přitom spolupráci oznamovalo pět uskupení. Pátý člen této liberální platformy, hnutí Žít Brno, které...
Patnáctiletý motorkář strážníkům zběsile ujížděl ulicemi Brna, policie hledá svědky
Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi auty a křižovatky projížděl na červenou, až nakonec havaroval. Strážníci neskrývali překvapení, když...
V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám
Na květnový festival Meeting Brno přijedou dvě sestry, které Nicholas Winton zachránil před nacisty. Setkají se s členy Sudetoněmeckého krajanského sdružení, které svůj každoroční sjezd letos právě v...
Nabídka nových bytů v Brně se téměř zdvojnásobila. Růst cen může zpomalovat
Trh s byty v druhém největším městě v Česku loni skokově vzrostl. Nabídka nových bytů v Brně se v minulém roce meziročně zvýšila o zhruba 97 procent na 2 362 nabízených nemovitostí. To pro srovnání...
Hasiči po 52 hodinách zlikvidovali požár ve skladu plastů, konečná škoda vzrostla
Po 52 hodin trvajícím zásahu jihomoravští hasiči zlikvidovali požár ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Odhad škody vzrostl na 60 milionů korun. Do...
Únos osmnáctiletého mladíka. Násilníci ho čtyři dny drželi v domě, pak ho vydírali
Obětí únosu a vydírání se stal osmnáctiletý mladík z Hodonínska, který se v únoru ocitl v moci tří násilníků. Vyhlédli si ho, když brigádničil jako příležitostný taxikář. Nejprve si u něj objednali...
Již brzy otevřeme. Nádraží funguje už půl roku, v obchodech ale stále nenakoupíte
Je libo kávu či něco ke snídani při cestě do práce? Maximálně z automatu. Brněnské nádraží v Králově Poli se už půl roku pyšní rekonstrukcí za miliardy, prodejny však v drážní budově stále chybí....
Bronzový obrat. KP Brno si pro další medaili došlo díky famóznímu finiši
Basketbalistky KP Brno získaly potřetí za sebou ligový bronz. V druhém utkání série o 3. místo porazily doma SBŠ Ostrava po obratu v závěru 68:64 a vyhrály 2:0 na zápasy. Většinu duelu byly přitom ve...
Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně
Souboj se v pondělí v Brně neodehrával jen na fotbalovém hřišti, ale i v hledišti. Na brněnském městském stadionu během utkání Artisu a Táborskem upadl na schodišti mezi řadami sedadel jeden z...