Historické formule v Brně: žádná vyjížďka veteránů, ale nemilosrdné boje

Mezi kategoriemi, v nichž se boje veteránů odehrají, vyčnívají série historických vozů Masters a HGPCA (Historic Grand Prix Cars Association).

„Klíčové jsou z tohoto pohledu tři kategorie. Asociaci Grand Prix vozů reprezentují převážně ‚předomotorové‘ a ‚zadomotorové‘ formule 1 z let 1949 až 1966. Na ně pak navazuje série Masters, která do Brna přivede startovní pole F1 do roku 1985,“ přibližuje pořadatel akce, která se o po deseti letech vrací na brněnský Masarykův okruh, Karel Kupka.

Po pátečních trénincích se závodí v sobotu a v neděli. Program začíná vždy v 8 hodin a potrvá do večera.

Legendární britský pilot Graham Hill na své formuli BRM P261/2. Vůz jde do akce na Grand Prix Revival v Brně. (2024)

„Všechny série jedou ve standardním formátu tréninků, kvalifikace a jednoho nebo dvou závodů. Ty se jedou opravdu na krev, jezdci si nic nedarují, i když sedí ve vozech obrovské historické hodnoty,“ upozorňuje Kupka.

Mezi zmíněné závodní modely patří například Alfa Romeo P3, na níž v polovině 30. let minulého století bojoval o přední příčky legendární Tazio Nuvolari. V sérii HGPCA startují třeba Maserati 250 F, kdysi v rukou Stirlinga Mosse, nebo BRM P261 slavného Brita Grahama Hilla.

„Přivážíme do Brna závodní formát, za kterým by museli fanoušci historických vozů cestovat nejméně tisíc kilometrů. Nejbližší podobné závody jsou v Belgii a v Itálii,“ prohlásil organizátor.

Předpokládá, že závodní víkend přiláká víc jak deset tisíc fanoušků. Otevřené budou sedadlové tribuny T3 a T5 naproti řídicí věži a přírodní tribuny C a F. Návštěvníci s odpovídající vstupenkou se dostanou i do depa. Parkovat lze buď na centrálním parkovišti pod vysokým napětím, nebo na parkovišti T1 na příjezdu k tribuně C. Z Brna pak pojede i mimořádný spoj 400, proti dřívějším zvyklostem jej ale Dopravní podnik města Brna vypraví z terminálu u bohunické nemocnice.

Grand Prix Revival je letošní největší akcí, kterou brněnský automotodrom hostí. Závodní víkend pořádá Československý automobilový klub pro Moravu a Slezsko – nástupnická organizace stejnojmenného klubu, který v roce 1930 zorganizoval první Masarykův okruh a založil tradici motoristického závodění v Brně.