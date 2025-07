Program, doprava a vstupenky na závody Den před zahájením prvních tréninků v rámci Grand Prix, tedy ve čtvrtek 17. července odpoledne, začíná oficiální program k návratu závodu do Brna velkou show na náměstí Svobody v centru jihomoravské metropole. Kromě umělců a bavičů vystoupí na pódiu i vybraní jezdci třídy MotoGP. Od pondělí jdou do závěrečné fáze předprodeje také jednodenní vstupenky jenom na nedělní závodní program. K dispozici budou i na pokladnách Masarykova okruhu. Vstupenky na všechny tři dny jsou také dál v předprodeji.

Na speciální režim se připravuje Dopravní podnik města Brna, který nachystá dvě zvláštní autobusové linky. Jedna pojede na okruh od bohunického kampusu, což je změna oproti dřívějšku, kdy se vyráželo z Mendlova náměstí, druhá obslouží okolí automotodromu. Obě linky jsou zdarma.

Příjezd na Masarykův okruh z dálnice D1 je bez dopravních omezení. V době konání Grand Prix mají být všechny klíčové komunikace, kde zatím probíhají letní opravy, buď zprovozněny, nebo režim prací upraven tak, aby byla doprava na okruh co nejplynulejší. Podrobněji se k organizačním opatřením vyjádří představitelé Policie ČR a zástupci pořadatele příští týden.

Kapacita kempů přímo na okruhu, do nichž je umožněn vstup s motocykly, je již plně obsazena. Většina dalších kempů v okolí automotodromu hosty přijímá.