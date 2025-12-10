Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Autor:
  16:23
Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve druhý v Česku zařazen do sítě Small Luxury Hotels of the World. Jedná se o exkluzivní kolekci nezávislých boutique hotelů splňujících nejvyšší standardy.
Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní mezinárodní sítě Small Luxury Hotels of the World. | foto: Czech Inn Hotels

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...
Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...
Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...
Hotel Barceló Brno Palace ležící přímo v historickém centru města se od roku...
24 fotografií

Zařízení, jež leží na Šilingrově náměstí přímo v historickém centru Brna, převzala na konci loňského roku od mezinárodní sítě Barceló největší české hotelové uskupení Czech Inn Hotels, které jej přejmenovalo na Grand Palace Brno.

Budova se dočkala investic a po necelém roce pod novými vlastníky také umístění na prestižní seznam Small Luxury Hotels of the World, tedy malých luxusních hotelů světa. A to jako první na Moravě a teprve druhá v celém Česku.

Brno má opět pětihvězdičkový hotel. Barceló už zlákal mnoho celebrit

Hotelu se navíc daří i v dalších aspektech. Jeho obsazenost se meziročně zvedla o 19 procent a nyní dosahuje 83 procent. O třetinu se také zvýšily tržby, za což vděčí lepším službám i posílení prezentace v zahraničí. Vzrostlo i hodnocení na portálu Booking.com, a to o čtyři desetiny bodu na 9,2.

„Mám z výsledků radost nejen jako hoteliér, ale především jako brněnský rodák,“ oznamuje Jaroslav Svoboda, majitel Czech Inn Hotels, který aktivně vyhledává další hotely v Brně a okolí na odkoupení i provoz.

Opravy i mladší tým

Grand Palace Brno se v uplynulém roce dočkal opravení historické fasády a renovace koupelen i pokojového nábytku. Jeho atrium dostalo nový a pohodlnější mobiliář, zároveň hotel téměř kompletně přešel na LED osvětlení, což přináší energetické úspory i nižší zátěž pro životní prostředí.

21. listopadu 2024

„Součástí proměny bylo také proškolení mladého týmu zaměstnanců, kteří dnes tvoří jádro hotelových služeb a pomáhají vytvářet moderní a přívětivou tvář hotelu v centru Brna,“ uvedla síť Czech Inn Hotels.

Ta v příštím roce chystá rozšíření wellness o dvě nové sauny včetně parní, modernizaci a rozšíření fitness centra i nové nasvícení historické budovy a jejích interiérů. Plánované jsou také úpravy pokojů, posílení gastronomických služeb, vylepšení snídaňové nabídky a modernizace technického zázemí konferenčních prostor.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konflikt známých v Brně vyvrcholil na ulici. Útočník pobodal ženu, ta zemřela

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Policisté zasahovali v Mostecké ulici v Brně, kde muž napadl a pobodal ženu. Ta i přes snahu záchranářů na místě zemřela. Podezřelého policisté zadrželi, s obětí se znal. V místě byla omezena doprava.

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova. Starostka jej hájí

Mikulov představil novou vizuální identitu.

Jihomoravský Mikulov nedávno představil své nové logo a vizuální identitu. Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a lidé se jeho podobě velmi diví. Poukazují na to, že vůbec nereflektuje...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

10. prosince 2025  16:23

Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby

V Mostecké ulici v Brně zemřela po napadení nožem žena. Podezřelého policisté...

Muž, který čelí obvinění, že v pondělí v Brně napadl svoji partnerku a následně ji na ulici ubodal, půjde do vazby. Ve středu odpoledne o tom rozhodl brněnský městský soud. Podle kriminalistů muž...

10. prosince 2025  9:35,  aktualizováno  14:56

Rozjímání a empatie. Cesta festivalem zlozvyků v Brně končí ve zpovědnici

Na Římském náměstí v Brně v úterý 9. prosince 2025 začal Vánoční festival...

Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha...

10. prosince 2025  14:41

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

Nedočkavost fanoušků fotbalové Zbrojovky Brno provází v posledních měsících plán nového majitele klubu Vojtěcha Kačeny na stavbu stadionu za Lužánkami. Generální manažer Zbrojovky Jan Mynář však...

10. prosince 2025  13:01

Při nehodě na D2 zemřel známý slovenský hudebník, spolupracoval s Elánem i Bílou

Zpěvák Adam Urban tragicky zahynul při autonehodě u Velkých Němčic (9....

Úterní tragická nehoda na D2 na Břeclavsku otřásla slovenskou kulturní scénou. Řidičem, který zemřel po nárazu dodávky do kamionu, byl totiž nadaný hudebník Adam Urban. Proslavil se v televizní...

10. prosince 2025  12:02

Brno trápí nemocnice ve ztrátě, pošle jí víc peněz na úkor druhého špitálu

Úrazová nemocnice v Brně

S očekávaným schodkem 42 milionů korun zakončí letošní rok Nemocnice Milosrdných bratří, která je jedním ze dvou městských špitálů v Brně. Proti předchozímu roku s provozním výsledkem minus 46...

10. prosince 2025  5:08

České florbalistky už znají čtvrtfinálové soupeřky, budou čelit Norsku

Norská florbalistka Tone Einstulenová

Norské florbalistky zvítězily v předkole play off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí od 16:30 v Ostravě na Česko. Rozhodla o tom v sedmé sérii...

9. prosince 2025  16:03,  aktualizováno  21:02

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:05

Filmový fond končí, tvůrcům pomohou dotace. Brno a kraj však hledají lepší řešení

V Brně se natáčí seriál o osudech spisovatelky Simony Monyové. Účinkují v něm i...

Filmaři už nemusí být v nejistotě. Jihomoravský kraj společně s Brnem podpoří natáčení snímků v regionu i příští rok. Už však formou dotací, nikoliv skrz filmový nadační fond, který fungoval...

9. prosince 2025  16:45

Studenti protestovali proti Motoristům na ministerstvu. Obávají se paralýzy

Studenti vysokých a středních škol protestovali proti svěření ministerstva...

Stovky studentů protestovaly v centru Prahy proti možnosti, že v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě bude stát někdo z Motoristů. Krátce po poledni zaplnili...

9. prosince 2025  12:54,  aktualizováno  15:59

Poskytovatelé sociálních služeb v podezření z machinací, policie zadržela i ředitelku

ilustrační snímek

Policie kvůli závažné hospodářské kriminalitě v pondělí zasahovala u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě. Podle tajemníka jihlavského magistrátu Evžena Zámka skončila v rukou...

9. prosince 2025  15:24

Chtějí nás vyloučit, i když sami vládnou s ODS. Rebelům z ANO vadí dvojí metr

Náměstek brněnské primátorky René Černý a náměstkyně Karin Podivinská, kteří...

Místo vysvětlování na koberečku brněnští rebelové z ANO pouze poslali svého zástupce se vzkazem. S osobní účastí na pondělním krajském předsednictvu hnutí se deset zastupitelů, kteří neuposlechli...

9. prosince 2025  13:45,  aktualizováno  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.