GLOSA: Jak se ANO snaží kritizovat vedení Brna, když u všeho tři roky svítilo

Marek Osouch
  12:24
Hnutí ANO nemá v Brně opoziční práci jednoduchou, když předchozí tři roky všechna rozhodnutí „peklo“ v jedné náruči s dalšími stranami ve vedení města v čele s ODS. Jde to jen těžko popřít. Jako terč pro kritiku si však zastupitelé za ANO, které hnutí po podzimní revoltě nevyloučilo, nemohli na svou první opoziční tiskovou konferenci vybrat horší téma než hospodaření městské firmy, kterou v roce 2022 dostalo na starost právě ANO.

Tisková konference zastupitelů hnutí ANO 3. března 2026, na kterou dorazil Miroslav Kubásek, René Novotný a Pavel Outrata. | foto: Marek OsouchMAFRA

Zastupitelé tepou městskou společnost SAKO Brno Solar. Firmě se skutečně nedaří budovat fotovoltaiku tak, jaká byla na počátku její vize – dosud fungují pouze tři elektrárny, spousta panelů jen leží na střechách. Často je není možné zapojit, protože nejsou dokončené nebo jsou špatně nainstalované.

Jenže ze strany hnutí ANO jde o střelbu do vlastní nohy. Situace ve firmě se totiž za poslední tři měsíce, co se ANO sžívá s opozičními lavicemi, nijak diametrálně nezhoršila, stav je setrvale špatný a portál iDNES.cz o problémech psal už loni na jaře. Nyní politici tyto texty vytáhli jako králíky z klobouku a začali na základě nich mluvit o možném nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky.

Solární fiasko v Brně. Panely leží ladem a hrozí požár, městská firma nemá důvěru

„Dneska jsme v opozici, tak musíte vnímat, že jsme trochu jinde,“ přiznal na rovinu na tiskové konferenci brněnský zastupitel za ANO René Novotný. Šlo o pokrytectví v nejryzejší podobě.

V představenstvu zmíněné městské firmy totiž sedí dva politici, kteří ještě loni v prosinci byli členy ANO, a to i na postu předsedy. Jejich vyloučení z hnutí přitom nijak nesouvisí se situací v tomto městském podniku.

Navíc má nadále ANO ve firmě svou zástupkyni, konkrétně v dozorčí radě, tedy orgánu, který má dohlížet na hospodaření společnosti. Nabízí se tak otázka, jestli vykonává funkci, jak má, když teď jiní politici ANO mluví tak, jak mluví. K efektivitě práce vlastní kolegyně v dozorčí radě nikdo z trojice zastupitelů za ANO na tiskovce nedokázal nic říct. Tedy ani Miroslav Kubásek a Pavel Outrata, kteří jen dělali Novotnému křoví.

Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Vrcholem bylo, když se politici ANO podivovali nad tím, že se snížil plánovaný počet elektráren na střechách budov na třetinu. Právě s tím tato trojice zastupitelů souhlasila předloni na jaře. „Víte, jak to chodí. Když je u něčeho shoda, že bude kolektivní hlasování, tak se tak hlasuje,“ poznamenal Novotný. Inu, když jde o podíl na moci – ať už ve státě nebo na městské úrovni – drží se lajna.

Před voliči tak nyní sice mohou zástupci ANO kritizovat, co chtějí, a někteří z nich jim možná i uvěří, nicméně v předvolebních bojích s politickými protivníky bude na jejich tříleté angažmá ve vedení Brna jasně a zcela právem upozorňováno.

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

V napjaté situaci vidí zájemci z Česka příležitost, volají mi, líčí makléřka z Dubaje

Premium
Realitní makléřka Jana Zapletalová z Dubaje

Svůj život v Dubaji, kam se odstěhovala v roce 2021, označuje za splněný sen. V sobotu zde však Jana Zapletalová prožila chvíle hrůzy, když se ocitla v blízkosti íránského útoku. „Byl to obrovský...

3. března 2026  12:12

Vydal se špatnou cestou, ale není nutně zlý, líčí režisér hlavního hrdinu Poberty

Osmatřicetiletý režisér Ondřej Hudeček zasadil děj celovečerního filmu Poberta...

Banda zlodějů, mafie a zkorumpovaný policista. Žádný Hollywood, ale nový snímek Ondřeje Hudečka. Oceňovaný režisér dosud bodoval hlavně s krátkými filmy, s Furiantem se dokonce stal prvním českým...

3. března 2026  6:02

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  15:56

Z okna jsme viděli útok, protiraketové kryty tu nemají, líčí Češka z Emirátů

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

V noci na pondělí se měla vracet do Česka, ale kvůli třaskavému dění okolo Íránu bylo nebe pro komerční lety uzavřeno. Lékařka Ludmila Břoušková z Blanska tak dál zůstává v Abú Zabí ve Spojených...

2. března 2026  15:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  13:26

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto...

2. března 2026

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:10

Pouličníci Brna. Helcelet okouzlil Boženu Němcovou, pro něj byla „jadrnou zvěřinou"

Premium
Pilného publicistu, pedagoga i pokrokově smýšlejícího otce Jana Evangelistu...

Krásná tichá ulička v brněnské Masarykově čtvrti nese jméno po novináři, přírodovědci a poslanci Říšské rady a Moravského zemského sněmu Janu Evangelistovi Helceletovi. Dnes se o něm obecně ví hlavně...

28. února 2026

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

28. února 2026  9:05

Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.

27. února 2026  19:37

