Byla to tehdy velká sláva provázená nebývalým zájmem. Fronty natěšených zákazníků se přestaly tvořit až po několika dnech od zahájení provozu. V novém Globusu na severu Brna si chtěl v roce 1996 nakoupit každý.
Obchod se stal vůbec prvním hypermarketem v Česku. Řetězec na něj chce brzy navázat novou prodejnou, kterou otevře na opačném konci města vedle dálnice D2 naproti obchodnímu centru Olympia.
Vyroste na volné ploše vedle stávající nákupní zóny zahrnující dnes obchod se sportovním zbožím Decathlon a domy s nábytkem XXXLutz s Möbelixem. Otevření nového hypermarketu řadí Globus mezi své momentální priority.
|
Zemědělské plochy u Modřic zastaví do tří let novými nákupními centry
„Jeho umístění v této lokalitě považujeme za strategické rozhodnutí s ohledem na výhodnou polohu u dvou významných dopravních koridorů, tedy D2 a D52. Hypermarket tak může nabídnout své služby jak obyvatelům z jižně položených částí Brna, tak i ze vzdálenějších oblastí regionu právě díky výhodné dopravní dostupnosti,“ hlásí mluvčí řetězce Aneta Turnovská.
O Globusu na jižním okraji Brna se mezi lidmi mluví nejméně deset let. Teď řetězec poprvé přiblížil časový plán. Aktuálně je ve fázi přípravy na zahájení stavebního řízení. Předpokládá, že s výstavbou začne na konci příštího roku. Otevření je v plánu o rok později. „Termíny se ale mohou měnit v závislosti na situaci a postupu stavby,“ upozorňuje Turnovská.
V povolovacím procesu budou chtít projekt připomínkovat sousední brněnské Chrlice, Globus by vyrostl na území Modřic. „Není dobré stavět v záplavové zóně, na což hodláme upozorňovat. Nutnost vybudovat protipovodňovou ochranu by se pak přesunula na nás, musely by tu vzniknout až třímetrové valy. Vadí nám také nárůst dopravy,“ zmiňuje starosta Chrlic Lukáš Fila (Starostové a osobnosti pro jižní Moravu ANO).
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Stejně jako na severu Brna má nový obchod na druhém konci města zákazníkům nabídnout komplexní možnosti vlastní výroby. Pod značkou Globus tak budou fungovat rovněž pekařství, řeznictví a restaurace.
Globus se v lokalitě stane konkurentem hypermarketů Albert a Tesco. Ty už řadu let sídlí v obchodních centrech Olympia a Avion Shopping Park, vzdálených nanejvýš pár kilometrů. Konkurenční boj se tak ještě zvýší, Globus zpestří už tak rozmanitou nabídku v místě.
|
Konec trmácení za nákupy, v Brně a okolí postaví nová obchodní centra
„Jih Brna vnímají zákazníci jako nákupní zónu a často navštíví několik různých obchodů‚ když už jsou tady. Rozmanitá nabídka tedy může oslovit zákazníky, kteří do lokality obecně míří za nákupy na jednom místě,“ přibližuje expertka Alena Šafrová Drášilová z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Podle ní není vůbec překvapující, že si Globus zvolil právě jižní okraj metropole. „Ve srovnání s jinými řetězci má v Brně pouze jeden obchod se spádovostí na severu a západě města. Bylo otázkou času, kdy bude chtít s konkurenty cílícími na obdobnou skupinu zákazníků – tedy hypermarkety Albert a Tesco – srovnat krok,“ vysvětluje ekonomka.
Už upravují silnice
Globus se má stát součástí rozšířené nákupní zóny, kde přibudou i další provozovny a také nové parkovací plochy. Vlastníkem volných pozemků je developerská firma CTP, která kvůli budoucímu většímu dopravnímu zatížení místa aktuálně upravuje přilehlý kruhový objezd u sjezdu z D2 a silnice II/152.
Bude mít větší kapacitu, což pomůže plynulosti dopravy a lepšímu napojení zvětšené zóny na okolní tahy. Výhodu získají například řidiči mířící od Chrlic přímo do nové nákupní části, díky souběžnému pruhu vedenému odděleně nebudou muset na okružní křižovatku vůbec vjíždět.
Další úpravy se dotýkají dvou křižovatek na opačné straně od dálnice, u prodejny nábytku Sconto a vjezdu do Olympie. I zde je důvodem snaha o větší kapacitu. Třeba křížení, přes něž řidiči míří po sjezdu z D2 obvykle doleva směrem přes most na Chrlice, už má nově dva levé a jeden pravý odbočovací pruh.
Před třemi lety se proti úpravám křižovatek postavily v povolovacím procesu právě Chrlice. Tamní zastupitelé se jednomyslně shodli na negativním stanovisku. Nelíbilo se jim zvýšení intenzity dopravy, hluku i znečištění ovzduší v důsledku stavby v záplavové oblasti. Jejich snaha však byla marná, vydání povolení městská část nezabránila.
Plán se nelíbí některým sousedům
Radnice se chce zapojit do povolovacího procesu také v případě nové prodejny Lidl, která se chystá v Zámecké ulici u vjezdu do Chrlic a odbočky směr Rebešovice. Podle Fily se pokusí, aby vznikla dopravní a technická infrastruktura odpovídající budoucímu stavu.
Mezi požadavky bude úprava přilehlé křižovatky Zámecké a Davídkovy ulice, k níž se však řetězec nechystá. „Uděláme úpravy Zámecké, a to v souvislosti s napojením vjezdu k prodejně,“ poznamenala mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.
Řetězec si místo vybral kvůli spádovosti, frekvenci provozu a také zájmu obyvatel. Místní by se do nového obchodu na rozdíl od Olympie dostali pohodlně pěšky. Někteří sousedé jsou však proti plánu na jeho stavbu.