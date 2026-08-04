Oscarový hit uvedl Hansard poprvé v Brně. Napětí měnil v euforii, vzpomínají místní

Oscarový hit pro film Once Glen Hansard nazpíval se svojí hudební a jeden čas i životní partnerkou Markétou Irglovou.
Irský rodák, jenž svým zpěvem učaroval posluchačům napříč národnostmi, byl známý hlavně díky své lidskosti a civilnosti, kterou si zachovával i navzdory statusu hvězdy světového formátu. Za význačnou osobnost ho považovali nejen jeho blízcí a fanoušci, ale i spolupracovníci a lidi z branže. Navzdory časové vytíženosti se do Čech a hlavně na Moravu pravidelně vracel, opakovaně koncertoval například i v brněnském klubu Sono.
V tyto smutné dny se ukazuje, kolik lidí jeho odchod zasáhl a já myslím, že to není díky Oscarům, ale proto, že on všechny svoje fanoušky, jednoho po druhém povozil v moři nádherné hudby a bezpečně vrátil na souš.