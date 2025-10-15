Brno nechce opakovat fiasko s nefunkční světelnou výzdobou, dá do ní víc peněz

Marek Osouch
  13:53
Měly dotvářet vánoční atmosféru v centru Brna, jenže světelné girlandy místo slavnostního záření spíš chybně problikávaly. Loni už město na tyto svítící „trubky“ rezignovalo a nahradilo je obyčejnými řetězy. Magistrát se však myšlenky girland nevzdal a připravuje novou soutěž na návrh originální výzdoby. Aby to opět neskončilo fiaskem, investuje do tohoto osvětlení víc peněz.
Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo...

Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo několikrát opravováno, a to i za cenu ztráty původního charakteru. Výroba a kompletace nových girland trvala čtyři měsíce, jejich zavěšování měsíc. Rozsvítily se 17. listopadu. | foto: Magistrát města Brna

Jednoduché světelné řetězy slouží místo poruchových girland jako dočasné řešení...
Nefungující světelné girlandy ve čtyřech ulicích v centru Brna nahradily...
Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo...
Jednoduché světelné řetězy slouží místo poruchových girland jako dočasné řešení...
13 fotografií

Letos se ještě musí Brňané a návštěvníci města během vánočních trhů smířit s tím, že výzdobu v ulicích historického centra budou tvořit jen vánoční řetězy.

„Domluvili jsme se, že letos bude v centru města stejná výzdoba jako v loňském roce,“ podotkla zastupitelka Kateřina Jarošová (ANO).

Girlandy nevydržely ani měsíc, slavnostní osvětlení kvůli poruchám zhaslo

Nejpozději o Vánocích v roce 2027 už však mají ulice ozářit speciální girlandy. Zastupitelé v úterý souhlasili s tím, že se připraví nová soutěž, z níž vzejde dodavatel. Zároveň schválili, že na toto osvětlení půjde 8,5 milionu korun, což je o tři miliony víc, než kolik stálo to problematické. Jejich dodavatel kvůli potížím veškeré vyplacené peníze městu vrátil.

Navíc se počítá s tím, že nových girland bude o sedm víc, tedy 43. Nově budou umístěny vedle Kobližné, Běhounské, Masarykovy a České také v Rašínově a Zámečnické. Tím podle magistrátu splní požadavek, aby byly takto vyzdobeny všechny ulice, které ústí do náměstí Svobody.

Zpackané girlandy nahradili prostými řetězy, jsou víc než desetkrát levnější

Při výběru finální podoby girland, které mají umožňovat až deset barevných režimů, bude porota zohledňovat nejen estetické hledisko a uměleckou kvalitu, ale značný důraz bude podle magistrátu kladen také na technické parametry a použité technologie, aby nenastaly problémy s problikáváním jako v minulých letech.

Původní dodavatel se loni za chyby omlouval, podle něj byly způsobené chladným počasím během vánočních trhů. „Bohužel nás zklamal subdodavatel, který sliboval odolnost i v daleko horším počasí, než je v Brně běžné, což nesplnil,“ posteskl si Jan Machát ze studia Visualove, které má za sebou úspěšné instalace modelů planet na Kraví hoře nebo vizuální show ve vodojemech na Žlutém kopci.

22. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Přináší zážitky, hájí miliardář sruby v radějovské oboře. Úřady je chtějí zbořit

Nelegálně postavené sruby v radějovské oboře na Hodonínsku by měly jít k zemi. Plyne to z rozhodnutí jihomoravského krajského úřadu, kam se majitel obory a miliardář Leoš Novotný starší obrátil se...

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Náročná přestavba křižovatky D1 a D2. První kritická fáze nastane o víkendu

Matkou křižovatek přezdívají silničáři monumentálnímu křížení dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Je jednou nejvytíženějších v Česku, denně tudy projede až 80 tisíc aut. Její stávající uspořádání už ale...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Brno nechce opakovat fiasko s nefunkční světelnou výzdobou, dá do ní víc peněz

Měly dotvářet vánoční atmosféru v centru Brna, jenže světelné girlandy místo slavnostního záření spíš chybně problikávaly. Loni už město na tyto svítící „trubky“ rezignovalo a nahradilo je obyčejnými...

15. října 2025  13:53

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny...

15. října 2025  12:17

Procházka musel zvolnit, a tak dumá nad dalšími výzvami: Chci i na osmitisícovku

I když Jiří Procházka zapsal svůj osmý duel v nejprestižnější MMA zápasnické organizaci UFC už předminulou neděli, kdy ve třetím kole knokautoval amerického bojovníka Khalila Rountreeho, dosud se...

15. října 2025  11:27

Na severu Brna se bojí kolapsu dopravy, objížďka pro místní vede úzkými silnicemi

Už několik měsíců předem budila velké emoce dnes zahájená oprava více než stoletého vodovodu v ulici Fryčajova v brněnských Obřanech. Dva roky trvající práce si totiž vyžádají úplnou uzavírku této...

15. října 2025  11:02

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

14. října 2025  16:23

Mobilní záchod, voda jen v barelu. Hygiena se zhrozila při kontrole sběrných dvorů

V podmínkách, které nevyhovují právním předpisům, musejí pracovat zaměstnanci sběrných středisek odpadů provozovaných městskou společností Sako Brno. K takovému závěru došli hygienici poté, co...

14. října 2025  15:16

Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola

Už za měsíc v Brně startují vánoční trhy, na magistrátu ale teď politici řeší hospodaření u těch z předchozích let, které jihomoravské metropoli dokonce vynesly titul Evropské hlavní město Vánoc....

14. října 2025  11:05,  aktualizováno  12:24

Parkování v Brně: kde odstavit auto zdarma a kolik stojí stání v modrých zónách

Odstavit auto v Brně, v jehož části fungují modré zóny, není pro řidiče jen tak. V historickém centru města platí zóna A, která je určena pouze místním a předplatitelům. V zóně B v širším centru je...

14. října 2025  5:07

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

Dřív psala na stroji, teď vypráví. Ve 104 letech vydala román o Ježíšovi v Indii

Když Marta Mokrá v románu Poutník píše o prorokovi, který „bude putovat do Indie a snad se tam dožije sta let“, symbolicky tím propojuje příběh své knihy s vlastním životem. Pravděpodobně nejstarší...

13. října 2025  16:30

Úřad práce chtěl zbytečný formulář, ženě hrozila ztráta bydlení. Zasáhl ombudsman

Veřejný ochránce práv se zastal žadatelky o příspěvek na bydlení, po které chtěl úřad práce vyplnit další formulář, přestože již potřebné dokumenty doložila. Podle ombudsmana Stanislava Křečka úřad...

13. října 2025  16:03

Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli...

13. října 2025  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.