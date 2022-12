Girlandy nevydržely ani měsíc, slavnostní osvětlení kvůli poruchám zhaslo

„Vychytávají se technologické a provozní záležitosti. Pokud se zjistí, že některá trubice v girlandě nefunguje správně, vypne se celá girlanda, což ale neznamená, že je vadná celá,“ uvedla Radka Loukotová z tiskového odboru brněnského magistrátu.

Osvětlení by mělo být opravené do konce roku. „Fyzické zásahy do girland jsou logisticky poněkud náročné, na místo musí dojet plošina. Navíc se nyní v centru pohybuje více lidí. V tuto chvíli bylo jako efektivnější vyhodnoceno na několik dní vypnout celý systém. Prosíme v tomto obyvatele během zmíněného zkušebního režimu o pochopení,“ dodala Loukotová s tím, že případná výměna trubic v rámci pilotního období nezpůsobuje městu žádné dodatečné náklady.

Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo několikrát opravováno. Poslední větší renovace se uskutečnily před 15 lety. Radní proto před dvěma lety odsouhlasili instalaci nových světel.

„Vybrané řešení nejzdařileji ztvárňuje identitu Brna. Jeho základním výrazovým prvkem je jednoduchá linie vycházející z jednotného vizuálního stylu města. Z jednotlivých svislých světelných trubic pak mohou být tvořeny různé motivy odkazující na významné osobnosti nebo události v historii a životě Brna,“ popsala brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Výhodou digitálních LED diod podle ní je, že lze regulovat jejich spotřebu. „Základní režim svícení pojede na 40 procent výkonu a některé animace mohou mít spotřebu dokonce pouze třetinovou,“ dodala Vaňková.

Návrh nových girland vzešel z otevřené dvoufázové designérské projektové soutěže a zvítězilo studio Visualove.

Celkem vzniklo pro pět brněnských ulic 36 girland tvořených 810 světelnými trubicemi. „Použita byla nejmodernější technologie digitálních LED diod, která umožňuje řídit zvlášť každý pixel, jichž je celkem 38 800,“ řekl zakladatel studia Visualove Jan Machát.

Girlandy nemusí svítit pouze staticky, ale umožňují také pohyblivé animace. „Kromě šroubovice DNA nebo vizualizace nejslavnější Sinfonietty můžeme pro slavnostní příležitosti zobrazit různé barvy nebo například vlající vlajky,“ vyjmenoval Machát.

Výroba a kompletace girland trvala čtyři měsíce, jejich zavěšování měsíc. Na obnovu slavnostního osvětlení včetně organizace centra poskytlo město Brno dotaci Technickým sítím Brno ve výši 5,5 milionu korun.