Ze všeho nejradši hledám dokonalou chuť ginu, říká brněnský palírník

„Je to jedno z mých nejlepších životních rozhodnutí,“ povídá se širokým úsměvem brněnský palírník ginu, zatímco se na dřevěných policích za ním lesknou různobarevné lahve, vyrovnané v řadách jako vojáci na přehlídce.

Urbánek na sólovou dráhu vyrazil teprve nedávno. Bývalý organizátor sportovních akcí a marketér nebyl již nějakou dobu spokojený se svým zaměstnáním. „Nedokázal jsem do toho dát srdce a uvažoval jsem co dál. Pokračovat v jiném korporátu? Nebo vybočit ze zajetých kolejí a začít podnikat?“ popisuje 55letý podnikatel své dilema.

Nakonec u něj zvítězila touha po vlastní realizaci a nezávislosti. „Rozhodl jsem se, že se budu věnovat řemeslu. A jelikož jsem vždycky měl rád gin, řekl jsem si, proč ho nezačít vyrábět?“ krčí rameny.

Za ginem do Anglie a zpátky

Brněnskou palírnu Little Urban Distillery na Palackého třídě však neotevřel ze dne na den. Vše promýšlel téměř rok. Na podzim 2017 odletěl do Londýna, kde absolvoval workshop na téma Jak si otevřít vlastní destilérku. „Kurz mi pomohl utřídit si myšlenky a potvrdil mi v praxi to, co jsem si nastudoval,“ objasňuje. Také navštívil různé destilatéry, u nichž nabíral potřebné zkušenosti.

Po návratu do Česka na něj čekala ta nejtěžší práce. Od nákupu všech technologií až po řešení administrativních problémů. Ani najít vhodné prostory nebylo snadné, dokonce uvažoval, že se přesune mimo Brno. „Měl jsem vyhlédnuté krásné prostory třeba v Kuřimi. Těch variant bylo opravdu hodně,“ přemítá s tím, že nakonec převážila touha po tom, aby nedílnou součástí jeho destilérky nebyla jen výroba, ale i přímý kontakt s lidmi.

Po úspěšném vyřízení všech náležitostí se mohl Urbánek konečně naplno začít věnovat výrobě samotného ginu. Najít správnou příchuť však také nebylo jen tak. „Základ receptury jsem vybíral přes čtyři měsíce. Ochutnávali hlavně přátelé,“ vypráví. Trpělivost se vyplatila a v srpnu 2018 tak Urbánek mohl konečně vzít do ruky svůj první vlastnoručně vyrobený gin. „Byl to skvělý pocit. Naprosto jedinečný,“ vzpomíná.

Když nedlouho poté spustil e-shop, objednávky se jen hrnuly. Kromě milovníků ginu o jeho výrobky projevily zájem přední bary a podniky, včetně pražské restaurace a kavárny Eska. Do ní už sice Urbánek nedodává, ale stále na majitele myslí v dobrém. „Jsem strašně vděčný za to, že si mě v začátcích vybrali a měl jsem díky nim stabilní odběr. Velmi mi to pomohlo,“ poznamenává. Nejraději palírník spolupracuje s lokálními zájemci.

„Místní barová scéna je hrozně fajn. S podniky typu Atelier, Element nebo Bar, který neexistuje je naprosto báječná spolupráce,“ pokyvuje spokojeně hlavou. S pražskou cukrárnou Myšák zase pracoval třeba na vytvoření likéru Větrník, který chutná tak, jak zní – po zákusku.

„Je teď druhý nejprodávanější, hned za mým nejoblíbenějším London Dry Ginem,“ odhaluje Urbánek. Nejnovějším přírůstkem v jeho nabídce je pak After Midnight Gin, který vznikl jako privátní edice pro populární brněnský bar 4pokoje.

Sirénový rozvoz zadarmo

Všem těmto barům rozváží palírník gin podle aktuální potřeby, myslí však také na ostatní zákazníky. Nejenže si u něj mohou objednat jeho vlastnoručně vyrobený gin, řemeslník jim lahev dokonce osobně doveze.

„Říkám tomu sirénová středa. První středu v měsíci, když zahučí sirény, tak je to signál k tomu, že rozvážím zadarmo. Je to taková připomínka, že si lidé mají ještě rychle na e-shopu objednat. Pokud to stihnou, tak převezmou svou lahev ještě ten den přímo z mých rukou,“ vysvětluje Urbánek.

A tato pobídka skutečně funguje. „Objednávek na sirénový rozvoz není v průběhu měsíce tolik. Ale zahoukají sirény a během té hodiny, co mám do rozvozu ještě čas, tak přibude na e-shopu tolik objednávek, že je to až neuvěřitelné. Kolikrát mám pak co dělat, abych všechno stihl do večera rozvézt,“ pronáší s úsměvem.

Nicméně sám podotýká, že vzhledem k svému věku už musí být obezřetný, aby nepřecenil síly. „Naštěstí mám dva brigádníky, kteří odvedou kus práce. Já se soustředím na marketing, prodej a další záležitosti,“ přibližuje. Nejvíce jej baví záležitosti okolo designu, rád s grafiky dolaďuje vzhled výrobků. Destiluje však stále a s oblibou pořádá i akce pro zájemce.

Nadšenci si v Little Urban Distillery mohou vyzkoušet řízenou degustaci ginu nebo se naučit, jak namíchat koktejly. Zlatým hřebem je možnost vypálit si svůj vlastní gin. „Rád tyto akce pořádám, protože sem chodí příjemní lidé. A zpětná vazba je vždy velmi pozitivní, což mě prostě nabíjí,“ svěřuje se Urbánek.

Nadšení z něj září, když se objeví zákazník, který chce pro svůj podnik vytvořit něco speciálního. „Hledáme pak spolu tu dokonalou chuť ginu. Takoví lidé chtějí zkrátka něco čistě svého,“ popisuje nejoblíbenější činnost.

Velmi originální je také jeho projekt Svěží. „Každý rok vybereme dva mladé tvůrce, které podpoříme v jejich snažení prorazit,“ vysvětluje Urbánek. Na jejich počest se vypálí unikátní gin.

„Přestože já jsem zastánce toho, že kvalita je nad kvantitu, tak se na vymýšlení nového ginu vždy těším,“ přiznává Urbánek. Stále proto hledá nové možnosti spolupráce na příštím ročníku projektu Svěží – a samozřejmě také příchutě nejnovějšího ginu z jeho destilérky.