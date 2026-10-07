Mají další otázky. Mladého nálezce nadité peněženky hledá GIBS

Mladík peněženku nalezl 13. srpna okolo 19:45 hodin u prodejny Kaufland ve Vyškově. Následně ji odevzdal na obvodním oddělení policie.
„Při evidenci nálezu však nebyl nijak ztotožněn,“ uvedl mluvčí GIBS Jakub Augusta.
Inspekce proto nálezce vyzývá, aby se přihlásil.
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Muže zachytila při odevzdání kamera. „Lze předpokládat, že se svědek pohybuje v Jihomoravském kraji,“ řekl mluvčí.
Mladík, případně i další lidé, kteří ho znají, se mohou kdykoliv obrátit na operační oddělení GIBS na telefonním čísle +420 974 839 734.