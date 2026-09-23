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Odchodem do důchodu začínají izolace a deprese, říká odbornice na stárnutí

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Jana Horáková je geriatrička působící v brněnské SurGal Clinic. Ve své praxi se věnuje problematice stárnutí a upozorňuje na závažné dopady osamělosti na fyzické i psychické zdraví lidí v důchodovém věku. | foto: Beata Kupská

Moderní medicína dokáže lidem přidat roky života, před samotou je však neochrání. Geriatrička a koordinátorka následné lůžkové péče v brněnské SurGal Clinic Jana Horáková denně vídá, jak chronický stres z odloučení oslabuje těla seniorů a jak odchod do důchodu spouští spirálu stárnutí.
Lékaři Česka

Její práce tak nespočívá jen v předepisování léků, ale i v navracení ztracené důstojnosti, soběstačnosti a chuti do života. Geriatrička Jana Horáková vysvětluje, proč senioři často zažívají pocit osamělosti, jak se to propisuje do fyzické bolesti a proč už se nebojí domovů důchodců.

Podle statistik zažívá zhruba čtvrtina seniorů pocity osamělosti. Proč tomu tak je?
Souvisí to s narůstající délkou života. Díky lepší zdravotní péči se lidé běžně dožívají osmdesáti nebo devadesáti let. Jenže s tím přichází i to, že postupně ztrácejí své přirozené okolí. Přežijí své vrstevníky, přátele i životního partnera. Zůstávají na světě sami. Dříve, když lidé umírali v sedmdesáti letech, žily ty generace tak nějak víc pospolu. Dnes je stáří mnohem delší.

Když jsem po medicíně začínala, pacienti si nevěděli rady ani s tlačítkovým telefonem. Dnes běžně vidím devadesátníky, jak fungují na dotykových displejích.

Jana Horákovágeriatrička

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