Jdu to zastavit, prohlásil Gentleman silnic. Rozběhl se za neřízenou tatrou

Nejdřív měl Kuchař za to, že se řidič kličkující tatrovky dívá do mobilu nebo ladí rádio. Až když vjel náklaďák zcela do protisměru, pochopil, že jde o něco vážnějšího.

„Tipoval jsem technickou závadu na autě nebo zdravotní problém řidiče. Potom jsem v jeho velkém zpětném zrcátku zahlédl, že vypadá bezvládně,“ vzpomíná osmatřicetiletý muž na událost z letošního srpna. V autě s ním jela žena a dvě děti, přesto se slovy „já to jdu zastavit“ vyrazil za pětadvacetitunovým kolosem.

Šumnou na Znojemsku, kterou zrovna projížděl, dobře znal. Dokázal si tak spočítat, že kdyby tatra zamířila z kopce dolů, mohlo dojít k tragédii. Chtěl tak do nákladního auta naskočit a zastavit ho. Jak na to, věděl z práce u armády, kde taková vozidla už řídil.

Neovládaná tatra si to mezitím šinula přes chodník, kde srazila dopravní značení, zaparkovaný osobák a nakonec plot, za nímž se jí do cesty postavil bazén. Právě o ten se rozjetý kolos s korbou plnou písku zastavil ve chvíli, kdy ho Kuchař dobíhal.

Jiní řidiči na situaci nereagovali

„Vlezl jsem do kabiny, zabrzdil jsem a oslovil řidiče, ale on jen lehce zvedl hlavu. Jinak byl úplně bez reakce. V tu chvíli přišla na místo paní, která bydlela vedle v domě a situaci viděla. Ta zavolala záchranku, ale ještě před jejím příjezdem jsme řidiči poskytli první pomoc. Po nějaké době jsme ho vytáhli přes dveře spolujezdce ven, tou dobou už tam byli dobrovolní hasiči,“ líčí Kuchař sled událostí, které vedly k záchraně řidiče v anafylaktickém šoku po bodnutí hmyzem. Toho následně převezla sanitka do nemocnice.

Celou situaci zachytila palubní kamera v autě zachránce. Záznam z ní sloužil nejen pojišťovně při řešení pojistných událostí, ale pomohl také najít nového duchapřítomného Gentlemana silnic. „Není mnoho případů, které se k nám dostanou. O to víc si takových materiálů ceníme, když se objeví,“ vyzdvihuje spolupráci s pojišťovnou šéf Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil. Právě on spolu se zástupcem Generali České pojišťovny ocenění Kuchařovi v Brně předal.

„Když tatra kličkovala po silnici, obcí projela další dvě auta, jejichž řidiči na situaci nijak nereagovali. O to víc chci ocenit pohotové jednání Petra Kuchaře, kterému nebylo lhostejné okolní dění. Věřím, že tato událost inspiruje další řidiče ke vzájemné pomoci v podobných situacích,“ oznamuje Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.

V celém Česku se stal Kuchař 230. oceněným, na jižní Moravě jde o třiadvacátého držitele titulu. Nejvíc jich najdeme v Jihočeském kraji.