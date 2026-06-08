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Po záchraně muže s amputovanou rukou jsem týden nespal, přiznal oceněný hrdina

Jiří Černý
  10:04
Jen několik sekund po vážné dopravní nehodě u Bučovic na Vyškovsku zastavil svůj kamion a bez váhání běžel k převrácenému osobnímu autu. Řidič Dan Scharf letos na jaře pomohl zachránit život muži, který při čelním střetu s nákladním vozem utrpěl amputaci ruky. Za svůj pohotový zásah v pátek v Brně převzal ocenění Gentleman silnic.

KRIMI

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K nehodě došlo 15. dubna na silnici poblíž Bučovic. Scharf projížděl místem jen několik okamžiků po čelním střetu osobního auta s kamionem.

„Na jedné straně jsem viděl kamion ve škarpě a osobní auto na druhé straně mimo silnici. Najednou jsem slyšel volání o pomoc a bez váhání jsem se rozběhl k autu,“ vzpomíná oceněný muž.

Řidič kamionu Dan Scharf pomohl při vážné nehodě. Nyní za to dostal ocenění Gentleman silnic. Zleva Leoš Tržil - ředitel krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (JMK), Dan Scharf - zachránce, Michaela Bothová - mluvčí zdravotnické záchranné služby JMK a Jan Marek - ředitel projektu Gentleman silnic. (5. června 2026)
Řidič kamionu Dan Scharf pomohl při vážné nehodě. Nyní za to dostal ocenění Gentleman silnic. (5. června 2026)
Řidič kamionu odvážně pomáhal zraněným při nehodě
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Auto leželo převrácené na boku a hrozilo, že se převrátí na střechu.

„Vlezl jsem dovnitř a viděl pána s amputovanou rukou a paní, která byla pod ním,“ popisuje Scharf. Zároveň si všiml, že se z vozidla začíná kouřit. „Zavolal jsem na lidi kolem sebe, ať auto přidržují a někdo přinese hasicí přístroj,“ líčí.

Těžce zraněný řidič visel připoutaný bezpečnostním pásem nad spolujezdkyní a silně krvácel. Scharf proto začal hledat cokoli, čím by krvácení zastavil.

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„Když jsem viděl, jak mu z ruky teče krev, začal jsem shánět pásek. Pak mi došlo, že ho mám na sobě, tak jsem si ho sundal a použil jako škrtidlo,“ říká.

Spolujezdkyně byla navzdory zraněním při vědomí. „Zeptal jsem se jí, jestli může hýbat nohama a rukama. Když říkala, že ano, vytáhli jsme ji ještě s dalším člověkem ven z auta,“ popisuje zachránce.

Něco mi říkalo: Běž tam!

Po vyproštění ženy zůstal u zraněného řidiče až do příjezdu záchranářů a hasičů. Snažil se jej uklidňovat a udržet při vědomí.

„Pořád jsem s ním mluvil, aby neomdlel a zůstal při vědomí. Už ho to strašně bolelo, tak jsem se ho snažil hlavně uklidnit,“ vypráví.

Přestože jednal instinktivně, zásah pro něj měl následky. „Další týden jsem skoro nespal,“ přiznává Scharf.

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O tom, zda má zasáhnout, podle svých slov vůbec nepřemýšlel. „Prostě mi něco říkalo: Běž tam. Myslím si, že by to měl udělat každý, nejen koukat kolem sebe nebo odjet pryč,“ dodává.

Podle ředitele projektu Gentleman silnic Jana Marka právě rychlá reakce sehrála klíčovou roli. „Bez rychlého zastavení krvácení, jak jej provedl pan Scharf, by nehoda velmi pravděpodobně dopadla tragicky,“ upozorňuje.

Ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil pak ocenil nejen odvahu zachránce, ale i jeho pokyny ostatním okolo. „Schopnost zkoordinovat a instruovat na místě nehody ještě další svědky je při takto náročných situacích naprosto klíčová,“ hodnotí.

Ocenění Gentleman silnic převzal Dan Scharf v pátek v Brně z rukou zástupců Policie ČR, zdravotnické záchranné služby a Generali České pojišťovny. Stal se 244. držitelem tohoto titulu.

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