Brněnská gastroscéna má nové trumfy, podle blogerů však naráží na strop

„Je to dané tím, jak hustá, ale především komunitní tamní gastroscéna je. V tom je Brno vlastně naprosto kouzelné, ideálně velké, nebo spíše ideálně malé,“ uznává Lukáš Hejlík, autor veleúspěšného kulinářského cestopisu Gastromapa, jemuž se už několik let věnuje.

Třeba hamburgery mnoho lidí vnímá jako nezdravou „rychlovku“ z fastfoodů. V posledních letech nicméně mnoho podniků ukazuje, že se nemusí jednat jen o nouzovou volbu v případě časového presu, ale naopak o kvalitní jídlo se zážitkem. Na tom si zakládá i dlouho očekávaný FatFuck, který především se svými smash burgery úspěch už nějakou dobu sklízí v Praze.

„Spolupracujeme s prémiovými dodavateli masa, mouky, ze které pečeme mléčné bulky, i koření. Na každém detailu záleží,“ podotýká Jakub Jenčík, který stojí v čele brněnské pobočky. Od klasických hamburgerů se smash burgery liší především vzhledem, stylem přípravy, ale i chutí masa. „Objevily se přibližně v polovině 20. století v amerických bistrech. Kuchaři zjistili, že lisováním mletého masa na rozpálené plotně vytvoří tenkou, křupavou a chuťově výraznou kůrku,“ vysvětluje.

Oblibě se v Brně těší také asijské restaurace. S nevídaným konceptem přišel minulý rok na podzim podnik Ramyeon, v němž se zákazníci stanou svými vlastními kuchaři. Tento první samoobslužný ramen bar v Česku jim umožní výběr nudlí, příchutí a příloh, jako je zelenina, tofu nebo různé druhy masa, zcela bez asistence kohokoliv jiného.

Zejména v Jižní Koreji se jedná o běžný jev. „Jihokorejci jsou velmi uspěchaní a podobných podniků využívají velmi rádi a velmi často. Chci tak přinášet do České republiky novinky, díky kterým lidé nemusejí jezdit za unikátními zážitky do zahraničí,“ vysvětluje majitelka Ngoc Ha Nguyen, která stojí i za podniky Mori a 3F, zaměřující se výhradně na sushi.

Hosté si menu vyčarují

Fanoušci spíše sladkých asijských pokrmů již bezpochyby znají rýžové koláčky mochi. Mnoho zajímavých příchutí, jako je třeba malinový cheesecake, pandán s kokosem nebo sezonní uhlí či mandarinka, mohou zájemci ochutnat v Mochi by Bango, které, jak už z názvu vyplývá, je dceřiným podnikem už relativně známého Banga snoubícího prvky české a japonské kuchyně.

Mezi nově otevřenými podniky na prvních příčkách foodblogerských žebříčků září pizzerie Zaza. Nejenom svými tradičními neapolskými pizzami, ale také koktejly, tiramisu a celkovým interiérem si získala například Michaelu Luňáčkovou, která na Instagramu spravuje profil Food Lover Brno. Mezi své favority ji řadí také Daniela Sedláčková a Michaela Lovětínská, jež se na instagramovém profilu Holky z Brna zaměřují na vyžití ve městě, a to včetně tipů na zajímavé gastronomické zážitky.

Nováčci letos přibyli také do řad brněnských kaváren. Tím nejvýraznějším je Čarokavárna, díky níž se návštěvníci mohou přenést do kouzelnického světa obohaceného o prvky ze slavných románů o Harrym Potterovi.

„Ačkoliv se může zdát, že podnik je zaměřený na děti, ve skutečnosti jsme jej zamýšleli spíše pro dospělé, tedy generaci, která s Harrym Potterem vyrostla. Chtěli jsme, aby sem mohli přijít po práci a na chvíli se z hektického stresového světa přenést do toho magického, plného kouzel a připomněli si tak dětství,“ vysvětluje jedna z majitelek kavárny Hana Smetanová.

Kromě tematicky zdobeného interiéru na návštěvníky čeká například kouzelné menu. „Je viditelné pouze pod ultrafialovým světlem, které je zabudované v kouzelnické hůlce. Lidé si tak mohou menu buď takto vyčarovat, ale samozřejmě máme i klasickou natištěnou verzi,“ doplňuje Smetanová. Mezi nejoblíbenější nápoje patří kouřové limonády, různé elixíry a také lektvary měnící barvu, které si mohou zákazníci namixovat sami.

Brno zpomaluje, míní Hejlík

Podle Holek z Brna je právě variabilita podniků tím, co dělá z Brna špičku na české gastronomické scéně. Ne všichni se však shodují na tom, že v posledních letech přibývají tak rozmanité restaurace jako dříve. „Zdá se, že Brno narazilo na jakýsi pomyslný strop. V posledních letech docela zpomaluje,“ hodnotí Hejlík.

Stejného názoru je i Michaela Luňáčková. „Bylo to tu atraktivnější než Praha, ale myslím, že teď už je tomu naopak. I když má Brno pořád velmi vysokou kvalitu, pociťuji, že chybí něco nového. Chápu ovšem, jak je práce v gastru náročná, a chce to odvahu otevřít si něco, co má navíc originální koncept, protože konkurence je vysoká,“ uznává.

Uvítala by prodejnu zaměřující se na bagely nebo autentickou mexickou restauraci.