Hubnout pomocí „zázračného“ Ozempicu? Proč ne, ani chirurgie není přirozená, říká lékař

Ten je od loňského září primářem gastroenterologického a hepatologického oddělení ve Fakultní nemocnici u svaté Anny (FNUSA) v Brně. Za zavedení a ověření účinnosti minimálně invazivních způsobů léčby onemocnění jícnu a žaludku získal v roce 2023 cenu Lorem v soutěži Česká hlava.
Jaký je podle vás největší nešvar ve stravování?
Zlozvyků je víc, ale já bych řekl, že se lidé přejídají a pak jsou obézní. K tomu nesportují a podléhají stresu, občas i kouří. Obezita je závažný problém pro celý vyspělý svět, potýkáme se vlastně s její pandemií. Je tedy zvláštní, že obezitologie není v Česku jasně definována jako obor ve smyslu atestace a lékařského vzdělání. Přitom paradoxně máme největší počet atestačních oborů v medicíně.
S kolegou jsme řešili případ, kdy měl pacient v konečníku kovovou kouli na pétanque. Nešla vytáhnout, takže musel na sál. Tvrdil, že si omylem sedl na gauč plný těchto koulí.