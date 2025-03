Lidé šetří. Oblečení vynosí, až pak si koupí nové, všímá si šéf obchodního centra

Rovných dvacet let od otevření si tento víkend připomíná Galerie Vaňkovka, druhé největší nákupní centrum v Brně se 130 prodejnami. Od začátku láká davy návštěvníků, denně pasáží projde na 40 tisíc...

To je vtip? To jako vážně? Zbláznili jste se? Apríl ještě nebyl. Ani „na Brno dobrý“. Absolutní šílenost. Tvrdá kritika se snesla na brněnský magistrát a hlavně městskou firmu Brněnské komunikace...

Horké chvíle zažila posádka osobního auta na kruhovém objezdu ve Znojmě. Z vozu kvůli poruše náhle vyšlehly plameny, před kterými dva muži utekli dřív, než stihli auto zajistit. To následně začalo...

Lazebník Isteník, vtipný Drákula, komediální Vikingové. V divadle bude veselo

Po loňských dvacetinách Hudební scény má Městské divadlo Brno i letos co slavit. Připomíná 80 let své existence a už také zveřejnilo, co sobě i divákům nadělí v příští sezoně. V plánu je celkem osm...