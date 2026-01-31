Pozorujete ve vašem fitness-centru příval „ledňáčků“? Chodí lidé, kteří si plní novoroční předsevzetí?
Ano. První dva týdny po novém roce se počet klientů zvýšil. Díval jsem se i na statistiky a tato vlna je vždy taková, že přijde zhruba o 20 lidí denně navíc.
Dokážete tento trend porovnat s minulostí?
Je to určitě lepší, protože jsme se během minulého roku dostali více do povědomí. Začátkem roku mají i trenéři mnohem více klientů, kteří se jim ozývají. I díky tomu, že jsme na stránky přidali profily všech trenérů, takže lidé vidí jejich kvalifikaci a výsledky a mohou je kontaktovat online. Také jsme udělali velkou rekonstrukci, máme novou funkční zónu a posilovací stroje, což má pozitivní vliv. Ale statisticky největší vlna přichází až v únoru, když dorazí studenti. Ta je myslím ještě silnější než „ledňáčci“.
Mladí toho teoreticky vědí hodně, používají latinské názvy, ale potom je člověk vidí cvičit a v praxi to neumějí.