Jeden kluk tady omdlel a spadl hlavou na multipress, líčí šéf fitka pro introverty

Michal Gajdoš provozuje v brněnském Novém Lískovci nonstop fitness-centrum Kameňák v prostorách bývalé mateřské školy. | foto: Jan Vlach, spolupracovník iDNES.cz

  17:00
Kde si dřív hrály děti, dnes sportovci zvedají činky klidně ve čtyři ráno. Prostory bývalé mateřské školy v brněnském Novém Lískovci proměnil Michal Gajdoš v nonstop fitness-centrum Kameňák, které funguje 24 hodin denně. „Lidé z online světa mají rádi, když mohou cvičit sami,“ popisuje.

Pozorujete ve vašem fitness-centru příval „ledňáčků“? Chodí lidé, kteří si plní novoroční předsevzetí?
Ano. První dva týdny po novém roce se počet klientů zvýšil. Díval jsem se i na statistiky a tato vlna je vždy taková, že přijde zhruba o 20 lidí denně navíc.

Dokážete tento trend porovnat s minulostí?
Je to určitě lepší, protože jsme se během minulého roku dostali více do povědomí. Začátkem roku mají i trenéři mnohem více klientů, kteří se jim ozývají. I díky tomu, že jsme na stránky přidali profily všech trenérů, takže lidé vidí jejich kvalifikaci a výsledky a mohou je kontaktovat online. Také jsme udělali velkou rekonstrukci, máme novou funkční zónu a posilovací stroje, což má pozitivní vliv. Ale statisticky největší vlna přichází až v únoru, když dorazí studenti. Ta je myslím ještě silnější než „ledňáčci“.

Mladí toho teoreticky vědí hodně, používají latinské názvy, ale potom je člověk vidí cvičit a v praxi to neumějí.

Pili jsme tak, že jsme se vyklonili z okna a polkli. Jan Kurial je žijící kronika dolu ČSM

Premium
Jan Kurial je v podstatě živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň tam nastoupil v...

Je živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň na něm Jan Kurial nastoupil v první polovině 60. let, postupně se vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora...

29. ledna 2026

Když oheň v přírodě místo ničení pomáhá. Na Pálavě a v Podyjí oživuje staré byliny

Vypalování jako prostředek obnovy biodiverzity zkouší jihomoravští ochránci...

Ve většině případů je ničení krajiny ohněm nežádoucí jev. Existují však i situace, kdy plameny přírodě prospívají. Takzvané řízené vypalování, které lidé běžně využívali od pravěku až do 18. století,...

29. ledna 2026  15:56

