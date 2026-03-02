Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

Jiří Černý
  15:56
Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských titulů v československé éře. V pondělí se konal jeho pohřeb.

Mašlaň zemřel předminulý týden pouhý den po 93. narozeninách. S hokejem začínal v Prostějově, jeho jméno je však spjato hlavně s Brnem. Se zdejší Rudou hvězdou, později ZKL, mezi lety 1955 a 1966 vládl tuzemskému hokeji.

Sám Mašlaň přitom nepatřil mezi nejzářivější hvězdy. „Visel plakát, že hraje Kometa. A na něm: Bubník, Danda, Pantůček, Vaněk… a jiní. Franta se na mě otočil a říká: ,A jiní – to jsme my!’,“ popsal na pondělním pohřbu v Brně humornou momentku další obránce z mistrovské éry Jaromír Meixner. „Oni byli hvězdy a my dělníci. Ale věděli jsme o sobě. Oni nás uznávali, protože bez nás by jim to nešlo,“ dodal muž s „pouhými“ pěti tituly.

František Mašlaň
Slavná sestava Rudé hvězdy Brno
František Mašlaň na archivním snímku
Smuteční hosté na pohřbu držitele jedenácti extraligových hokejových titulů s Brnem Františka Mašlaně. S klubovou legendou se přišli rozloučit i někteří fanoušci.
13 fotografií

Mašlaň svou roli přijal. V kabině, kde se mu při prvním vstupu podlomila kolena, pochopil, že jeho cestou nebude okázalost a dokonalé hokejové umění. „Moje záchrana bude pracovitost,“ řekl si tehdy. Věděl, že nikdy nebude lepší než Bubník nebo Vaněk, ale může vytvořit podmínky, aby oni rozhodovali zápasy. Tak fungovala zlatá Rudá hvězda – jako namazaný stroj, jehož byl Mašlaň důležitou a hlavně spolehlivou součástí.

V obraně si s Meixnerem rozuměli beze slov. „On byl levák, já pravák. Když trenér Láďa Bouzek změnil dvojice, všechno si sedlo. Franta zůstal vlevo, já šel vpravo. Věděli jsme, kdo co udělá. Když jeden udělal chybu, druhý zaskočil,“ líčí Meixner. Zároveň opravuje Mašlaňovu starší vzpomínku, že kvůli němu hrál v obraně „přes ruku“. „Možná sezonu předtím s Honzou Kasperem, ale když jsem přišel já, hrál už nalevo. Tam nebylo co řešit.“

V šatně s Bubníkem se mi podlomila kolena, vzpomíná oslavenec Mašlaň

Zvenčí mohl Mašlaň působit uzavřeně, skoro plaše. U rozhovorů se zdráhal, že není tím důležitým. Za dveřmi kabiny to však byl jiný muž. „Když jsme se scházeli jako veteráni, rozjel se. To byla zábava, když vytáhl historky starých Zbrojnošů,“ usmál se Meixner.

Mašlaň přitom mohl být i tenistou, v mládí byl vicemistrem republiky dorostenců. „Na tenis proti němu bych si netroufl. Trénovali jsme tehdy v Pisárkách a byly tam jen dva kurty. Hned po tréninku je obsadili ti, co to opravdu uměli. Franta byl vynikající, hrával s ním Vašek Pantůček. My bažanti bychom jim mohli maximálně tak sbírat míčky,“ vzpomíná Meixner.

Za titul večeře a do Jugošky k moři

Mašlaň ale dal přednost hokeji. I k olympijské nominaci v roce 1960 do Squaw Valley přistupoval typicky – bez velkých slov. Nehrál, ale účast bral jako obrovskou čest. Stejně skromně mluvil i o jedenácti titulech. Radost ano, ale bez patosu. „Za titul byla tehdy nanejvýš dobrá večeře,“ zmiňoval.

František Mašlaň v dresu Rudé hvězdy Brno

„Ještě jsme potom jeli na dovolenou do Jugošky k moři. Tenkrát to tak bylo, nebylo co řešit. Na hradě byla společná večeře, chvíli jsme táhli Brnem s titulem a v létě jsme mohli za odměnu k moři,“ doplnil na pohřbu parťákovu vzpomínku Meixner.

Po sezoně 1966/1967 Mašlaň z Brna odešel, protože zkrátka cítil, že je čas. „Kdo neumí odejít, dělá chybu,“ shrnul lakonicky před osmi lety.

Po kariéře pracoval s mládeží v pedagogicko-psychologické oblasti, utíkal do přírody na Vysočinu a zůstal věrný Kometě jako tichý divák na tribuně. Na slávu si nepotrpěl, ani když mu byl vyvěšen dres pod strop haly.

Legendy, dlouhá řada titulů i temno. Co víte o hokejové Kometě?

V pondělí se s ním přišli rozloučit někteří bývalí spoluhráči, rodina, přátelé i fanoušci. Z aktuálního vedení a hráčského kádru Komety na pietní akt nedorazila žádná ze známých tváří včetně majitele klubu Libora Zábranského.

Kometa na Mašlaně zavzpomínala už při pátečním domácím utkání proti Třinci, kdy vyprodaná arena na minutu ztichla a pohledy směřovaly k vyvěšenému dresu s číslem dva. „My pracovití jsme nebyli zvyklí na pocty,“ říkával Mašlaň. „Ale bez nás by to nešlo.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Hasiči vytáhli z řeky u Blanska auto i mladého řidiče, který na záchranu čekal...

Mladý řidič skončil ve středu ráno u Blanska i s osobním vozem v řece. Na záchranu pak čekal na jeho střeše. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy podmínkám, policie přesné okolnosti nehody zjišťuje....

Pod zametacím vozem se v Brně propadl chodník, stroj z díry vytáhli hasiči

Hasiči v brněnských Štýřicích vyprošťovali zametací vůz, který se propadl...

Nezvyklý konec měla cesta zametacího vozítka v Brně. Chodník, který čistilo, se náhle propadl a zařízení skončilo uvězněné v díře. Pracovník, jenž jej řídil, utrpěl lehké zranění. Hasiči museli kvůli...

Zraněného studenta poslaly zdravotnice spát do chatky. Za smrt při výcviku padly podmínky

Za smrt studenta při armádním výcviku padly podmínky

Chaos, podcenění situace a špatné kroky ze strany vojenských zdravotnic při záchraně studenta Univerzity obrany na vojenském výcviku vyústil až v jeho smrt. Okresní soud ve Vyškově dnes oběma ženám...

Deset tisíc za metr? Město odmítlo koupit pozemky pro obchvat, věří ve vyvlastnění

Po zhruba čtyři a půl kilometru dlouhém obchvatu Lechovic na Znojemsku se...

Pro řadu lidí přišly nedávno konečně dobré zprávy ohledně znojemského obchvatu, na který město čeká přes 20 let. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které má projekt na starosti, podalo žádost o...

Mašlaň byl tichý hrdina, o pocty nestál. Brno se loučilo s dělníkem zlaté éry hokeje

František Mašlaň

Netoužil po zásluhách, za hlavními hvězdami hokejové Komety byl vždy tak trochu ukrytý. Přesto obránce František Mašlaň patřil mezi šestici vyvolených, kteří vybojovali všech jedenáct brněnských...

2. března 2026  15:56

Z okna jsme viděli útok, protiraketové kryty tu nemají, líčí Češka z Emirátů

Premium
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

V noci na pondělí se měla vracet do Česka, ale kvůli třaskavému dění okolo Íránu bylo nebe pro komerční lety uzavřeno. Lékařka Ludmila Břoušková z Blanska tak dál zůstává v Abú Zabí ve Spojených...

2. března 2026  15:30

Převrácený náklaďák a vysypaný náklad blokovaly D1 na Brněnsku, tvořila se kolona

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru na Brněnsku ve směru...

Převrácený nákladní vůz zablokoval v pondělí dopoledne dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Vytvořila se kolona. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči...

2. března 2026  10:30,  aktualizováno  13:26

Peníze od státu i EU téměř vyschly. Hrozí opětovný odklad oprav zničených silnic

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Se suverénně nejvíce penězi mohou počítat jihomoravští silničáři na začátku letoška. Na 72 staveb zahrnujících především opravy silnic a mostů mají připravené více než 2,5 miliardy korun. I přesto...

2. března 2026

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Větší tlak na ajťáky. Kvůli umělé inteligenci toho nováčci musejí umět víc

ilustrační snímek

Zhruba před měsícem oznámil brněnský letenkový vyhledávač Kiwi.com, že propustí 250 ze 700 zaměstnanců. Technologická společnost, která se už delší čas potácí ve ztrátě, se snaží hledat úspory. A...

1. března 2026  12:10

Pouličníci Brna. Helcelet okouzlil Boženu Němcovou, pro něj byla „jadrnou zvěřinou“

Premium
Pilného publicistu, pedagoga i pokrokově smýšlejícího otce Jana Evangelistu...

Krásná tichá ulička v brněnské Masarykově čtvrti nese jméno po novináři, přírodovědci a poslanci Říšské rady a Moravského zemského sněmu Janu Evangelistovi Helceletovi. Dnes se o něm obecně ví hlavně...

28. února 2026

Ve štábu nosili lžičky, ve vteřině vše zmizelo, líčí Alena z Peče celá země

Alena Šrámková z Kuřimi se v letošním ročníku soutěže Peče celá země...

Diváci ji vídají každý sobotní večer na televizních obrazovkách, jak peče pro mlsné jazýčky porotců soutěže Peče celá země. Alena Šrámková z Kuřimi na Brněnsku se probojovala minimálně do semifinále...

28. února 2026  9:05

Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.

27. února 2026  19:37

Volejbalový pohár získají Šelmy, nebo Prostějov. Kluby z Čech končí

Prostějovské libero Tereza Slavíková přihrává podání ostravských volejbalistek.

Ve finále Českého poháru volejbalistek se utkají favorizované Šelmy Brno a rekordmanky s deseti trofejemi z Prostějova. Šelmy, které domácí pohár zatím nikdy nezískaly, potvrdily roli lídra extraligy...

27. února 2026  18:16

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Brno odbylo námitku. Soud proto zrušil část územního plánu týkající se Lužánek

Existenci garáží na povrchu připomínají mimo jiné tyto dvě rampy s půlkulatou...

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní...

27. února 2026,  aktualizováno  15:43

VIDEO: U Pálavy vznikl speciální ústav. Léčivá voda je kilometr a půl hluboko

Sanatorium Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku spustí ostrý provoz v létě...

Zhruba dva roky zabrala dělníkům výstavba léčebně rehabilitačního ústavu v Pasohlávkách na Brněnsku. Dokončené sanatorium si od zhotovitele převzalo tento týden hejtmanství a rovnou jej předalo...

27. února 2026  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.