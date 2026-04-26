„Mám velké štěstí, že mohu vyhovět svému sentimentu a zároveň udělat pro Brno a jeho lidi něco prospěšného.“
Tato slova pronesl v roce 1993 v televizním rozhovoru Z očí do očí brněnský rodák František Lampl, když zde coby generální ředitel obří britské stavební firmy Bovis inicioval stavbu Technologického parku.
Přestože zažil v tuzemsku mnoho příkoří, vrátil se sem po pádu komunismu s vizí, že lidé tu nemají být jen lacinou pracovní silou, která bude pouze kompletovat dovezené díly.
K poctě od královny Alžběty také patřil návrh erbu. Jeho podobu se třemi žábami mezi červenými pruhy brněnského znaku, upravenými do tvaru cimbuří, vysvětlil sám v televizním rozhovoru.