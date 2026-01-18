Unikátní sonda do myšlení soudruhů: když Derfler kritizoval bití, dovolil si moc

Disident a chartista František Derfler se vymezil proti policejní brutalitě při Palachově týdnu v lednu 1989. Zemřel v roce 2019. | foto: MAFRA

Jana Soukupová
  13:00
Palachův týden, událost stará 37 let, znamenala v tehdy stále ještě normalizačním Československu nevídané vzedmutí občanského odporu proti komunistickému totalitnímu režimu. Dvacet let poté, co se na pražském Václavském náměstí upálil student Jan Palach na protest proti sovětské okupaci a postupnému utahování režimních šroubů, si jeho oběť přišly mezi 15. a 21. lednem 1989 připomenout na totéž místo tisícovky občanů.

Navzdory ruské perestrojce, kdy se v tehdejším Sovětském svazu díky Michailu Gorbačovovi mocenské páky pomalu uvolňovaly, československé pořádkové jednotky zasáhly tvrdě. Demonstranti byli v lednových mrazech kropeni vodními děly, mláceni obušky, zavírání a trestně stíháni.

Proti této komunistické agresi vystoupil brněnský disident, chartista a herec František Derfler, který pod svým jménem poslal doporučený dopis generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) Milouši Jakešovi.

Slzný plyn, vodní děla, bití a zatýkání – to je odpověď na kladení květin a volání občanů po svobodě, demokracii a respektování lidských práv. Odpověď šokující ve svém cynismu, který neváhá zasáhnout obuškem pietní akt, projev úcty k mrtvému.

František Derflerdisident

