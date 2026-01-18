Unikátní sonda do myšlení soudruhů: když Derfler kritizoval bití, dovolil si moc

Navzdory ruské perestrojce, kdy se v tehdejším Sovětském svazu díky Michailu Gorbačovovi mocenské páky pomalu uvolňovaly, československé pořádkové jednotky zasáhly tvrdě. Demonstranti byli v lednových mrazech kropeni vodními děly, mláceni obušky, zavírání a trestně stíháni.
Proti této komunistické agresi vystoupil brněnský disident, chartista a herec František Derfler, který pod svým jménem poslal doporučený dopis generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) Milouši Jakešovi.
Slzný plyn, vodní děla, bití a zatýkání – to je odpověď na kladení květin a volání občanů po svobodě, demokracii a respektování lidských práv. Odpověď šokující ve svém cynismu, který neváhá zasáhnout obuškem pietní akt, projev úcty k mrtvému.