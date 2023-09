Obce na Brněnsku chtějí ušetřit na vodném a stočném i díky umělé inteligenci

Až na trojnásobek původní ceny se pro letošní rok zvedly Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice (SVAK) náklady za elektrickou energii – místo dřívějších deseti milionů na třicet. Tento dramatický nárůst byl pro obce a města z části Brněnska impulzem k zajištění vlastní energetické soběstačnosti bez nutnosti brát elektřinu od externích dodavatelů z veřejné sítě. A to se má povést do tří let.

Svazek chce dotáhnout ambiciózní záměr výstavby souboru fotovoltaických elektráren o celkovém ročním výkonu až 8,9 megawatthodiny doplněný o dvě bateriová úložiště se souhrnnou kapacitou 6,5 megawatthodiny. „Docílíme naprosté soběstačnosti pro naše vodárenská zařízení – čistírny, úpravny, čerpací stanice. Přebytky nabídneme členským obcím do škol, školek, domovů pro seniory a dalších budov,“ hlásí předseda SVAK a starosta Oslavan Vít Aldorf (ODS).

Půjde o první projekt energetické nezávislosti v oblasti vodohospodářské infrastruktury v Česku.

Svazek sdružuje 35 obcí a měst z okolí Ivančic a Rosic. V současnosti průměrná roční spotřeba všech jeho zařízení, jež slouží dodávce pitné vody a čištění té odpadní, přesahuje čtyři megawatthodiny ročně. Fotovoltaika bude schopná dodat více než dvojnásobek, výroba tak převýší spotřebu. Nevyužitou energii zachytí dvě bateriová úložiště, jež eliminují ztráty a zajistí, že žádná kilowatthodina nepřijde nazmar. V zimě naopak kvůli slabšímu slunečnímu svitu bude třeba částečně využít veřejnou síť.

Inovativní systém navrhla brněnská společnost Electree, která počítá s chytrým řízením na základě predikce a umělé inteligence. Ta předvídá ceny elektřiny na burze na 36 hodin dopředu a díky tomu umožňuje vydělávat na pohybu cen v průběhu dne. Zpracovává přes pět desítek faktorů ovlivňujících energetický trh, například sluneční svit, vítr nebo cenu plynu.

„Systém nastavíme na co největší využití vlastní energie. Vyrobená a uložená energie se bude sdílet mezi všemi 126 odběrnými místy svazku. Aktivní obchodní model umožní maximalizovat zisk z prodeje a dodávky přebytků,“ poznamenává ředitel Electree Ruben Marada. Energii navíc může tvořit až 60 procent produkce z fotovoltaických elektráren.

Kromě energetické soběstačnosti – a tedy nezávislosti na cenách energie – vidí SVAK v ambiciózním záměru také další přínosy. Ušetřené peníze za náklady na elektřinu se využijí na obnovu vodárenské infrastruktury. Cena vodného a stočného se pro lidi na delší dobu stabilizuje. A prodej přebytků přinese příjem.

Odhad nákladů na vzorový projekt v Česku se pohybuje mezi 160 a 180 miliony. Návratnost se předpokládá do deseti let. SVAK navíc usiluje o dotační podporu, případně si vezme úvěr.

Záměr je v celorepublikovém měřítku natolik přelomový, že získal pozornost a podporu ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). „Budování fotovoltaických elektráren na vodárnách má velký potenciál. Jednou z výhod je i zastiňovací efekt panelů, díky kterému se voda tolik neohřívá, a tím pádem je méně náchylná například na sinice, což ji udržuje čistší,“ zmiňuje Hladík.

Klíčovou novelu schválí na jaře

Ivančický plán je jedním z prvních projektů takzvané komunitní energetiky. Jejím principem je sdílení vlastní vyrobené elektřiny mezi různými nemovitostmi či objekty. Umožní to aktuálně schvalovaná novela energetického zákona, hotovo má být na jaře. „V českém prostředí dosud chybí tradice komunitní energetiky, kterou mají jiné země. Zatím u nás existuje relativně málo zkušeností a příkladů dobré praxe, jimiž bychom se mohli inspirovat,“ podotýká Laura Otýpková, expertka na energetické právo z expertní skupiny Frank Bold.

O změnu tohoto stavu kromě Ivančic usiluje i spolek Enerkom Podbrněnsko. Prozatím zahrnuje devět obcí z Pohořelicka a Židlochovicka. „Zpracovávají si energetický management, uskutečňují projekty a aktivně se připravují na start komunitní energetiky. Pořádáme i exkurze s cílem představit příklady dobré praxe, byli jsme třeba v rakouském Wolkersdorfu,“ líčí předseda spolku a místostarosta Pohořelic Ondřej Veselý (za STAN).

Brno se dalo cestou obří městské solární elektrárny. V horizontu pěti let plánuje umístit fotovoltaické panely na zhruba 650 budov ve vlastnictví magistrátu, jejichž celkový výkon dosáhne 40 megawatthodin. Zatím osazuje střechy tak, aby se maximum vyrobené elektřiny spotřebovalo pouze v daném objektu.

„V další etapě, kdy legislativa komunitní energetiky umožní její sdílení, hodláme využít maximální plochu střech k pokrytí panely. Jednotlivé fotovoltaické výrobny tak spojíme do jedné virtuální elektrárny,“ nastiňuje vizi mluvčí společnosti Sako Brno Michal Kačírek.