Na focení polární záře není třeba nic speciálního, říká autor působivého snímku

Polární záře v Česku Jev zvaný polární záře je poměrně nevypočitatelný, zvláště v zeměpisných šířkách, ve kterých se nachází Česko. Severní nebe, pokud tedy není právě polární den, naopak o ni nemívá nouzi. Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům. V Česku bylo možné pozorovat polární záři naposledy letos v květnu. Zemi tehdy zasáhla podle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) poprvé od roku 2003 geomagnetická bouře nejvyššího pátého stupně. Proto bylo možné sledovat a fotografovat polární záři v mnohem více jižnějších polohách. Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice v atmosféře reagují. V nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky 100 kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech. Polární záře zachycená na snímku Vlastimila Vojáčka byla ten den podle Astronomického ústavu Akademie věd velmi intenzivní a předpovědi se nemýlily. Většinou to bývá velice náročné odhadnout. Dostatečné množství částic musí doletět do atmosféry, poté záleží na jejím stavu, magnetickém poli Země a například i svitu Měsíce, který dokáže záři přesvítit. Zároveň musí být pozorovatel ve správný čas na správném místě, aby polární záři spatřil. (ČTK)