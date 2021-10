Světoznámý fotograf Koudelka daroval sto slavných snímků Moravské galerii

Do Moravské galerie v Brně putuje více než stovka jeho ikonických snímků.

„Myslím, že to nejlepší, co jsem kdy v životě udělal, by mělo zůstat v zemi, kde jsem se narodil,“ prohlásil Koudelka, který žije v Paříži. Dar je naprosto unikátní, tak rozsáhlé soubory muzea získávají takřka výhradně nákupem.

Dnes třiaosmdesátiletý fotograf se narodil ve Valchově u Boskovic. Také proto zamířila část sbírky do Moravské galerie. Jde zejména o fotografie, které mají souvislost přímo s její sbírkou.



Ta obsahuje cyklus Smutná krajina od Josefa Sudka, což jsou panoramatické snímky z Podkrušnohoří. K nim přibude paralelně i Koudelkův Černý trojúhelník. I to jsou panoramatické fotografie průmyslové krajiny, které Koudelka pořídil na Mostecku.

K tomu muzeum získává soubor Invaze 68, zachycující vpád vojsk Varšavské smlouvy, a soubor fotografií Cikáni, z nichž mnoho bylo pořízeno na Moravě.

„Nebývale velkorysý způsob, jakým se fotograf světového renomé rozhodl naložit se svým archivem ve prospěch českých institucí, zaslouží mimořádné ocenění. V době, kdy se jen velmi obtížně získávají peníze na akviziční činnost, představuje dar klíčových souborů Josefa Koudelky zásadní obohacení autorova zastoupení v naší sbírce,“ podotkl ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press.