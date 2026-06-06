Živé sochy, fantaskní postavy, precizní bodyart i umělci, kteří dokážou dlouhé minuty nehnutě stát a vzápětí překvapit nečekaným pohybem. Zámecký park ve Slavkově v sobotu ožil mezinárodním Festivalem živých soch a bodyartu, který do města přivedl desítky performerů z Česka i zahraničí.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Návštěvníci zde potkávali pohádkové bytosti, historické postavy i fantaskní stvoření. Soubor Sinela funguje už 16 let.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Na jednom místě se představily desítky různorodých postav – od historických figur přes pohádkové bytosti až po moderní performery.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Součástí akce byla také možnost sledovat umělce přímo při práci. Návštěvníci mohli pozorovat proměnu modelů v živá umělecká díla.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Pohádkové a fantazijní motivy patří k nejoblíbenějším. Právě ony dávají návštěvníkům pocit, že se na chvíli ocitli v jiném světě. Tyhle králičí sestry jsou stejně jako jejich kolegové profesionálními umělci ze skupiny Sinela.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Některé kostýmy pracovaly s odrazy světla a okolní krajiny. Umělci tak doslova splývali s prostředím zámeckého parku.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Inspirací byla bruselská soška Manneken Pis, která patří k nejfotografovanějším památkám Belgie. Podle jedné z legend zachránil chlapec město tím, že proudem moči uhasil zápalnou šňůru nepřátel. Tenhle se návštěvníkům ale spíš vysměje.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Na mezinárodní úrovni si Sinela vydobyla pozici reprezentantů. Její sochy byly oceněny prvním místem na mezinárodním festivalu soch v Polsku, druhým a třetím místem na mistrovství světa v Belgii a druhým místem na mezinárodním šampionátu soch v Budapešti. Živá socha Amazonka byla zařazena do top dvaceti nejlepších živých soch světa na World living statues festival.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Živé sochy často čerpají inspiraci z historie, divadla nebo lidových slavností. Výrazný kostým a rekvizity pomáhají vytvořit příběh ještě dřív, než se postava vůbec pohne.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Elegantní muž s rádiem a modelem skútru připomínal dobu, kdy se zprávy poslouchaly z rozhlasového přijímače a cestování mělo své osobité kouzlo.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Festival pravidelně hostí také zahraniční soubory. Díky nim se v zámeckém parku potkávají různé divadelní tradice i výtvarné přístupy.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Každý návštěvník festivalu ve Slavkově byl zároveň porotcem. Tato nizozemská umělkyně získala třetí příčku v kategorii bodyart.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Humor, poetika i hravost patří k základním ingrediencím festivalu. Dvojice „spáčů“ patřila mezi nejfotografovanější postavy akce.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Inspirací pro živé sochy nemusí být jen historie nebo fantasy. Umělci dokážou proměnit v umělecké dílo i zdánlivě obyčejné profese.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Mezi stromy zámeckého parku se návštěvníci mohli setkat s postavami jako vystřiženými z bájí, legend a pohádek. Některé působily jako skutečné sochy, dokud se náhle nepohnuly.
Autor: Zuzana Brandová
Bodyart proměnil lidské tělo v součást uměleckého díla. Umělci při tvorbě využívali nejen barvy, ale také přírodní materiály a kostýmy.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Někteří performeři dokázali budit dojem skutečných bronzových či kamenných soch. O to větší překvapení přicházelo v okamžiku, kdy se dali do pohybu.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Živé sochy často pracují s humorem a nadsázkou. Právě nečekaná interakce s návštěvníky patří k nejoblíbenějším součástem jejich vystoupení. Takže je libo si dát selfíčko se sochou?
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA
Vedle klidných a majestátních postav nechyběly ani lehce strašidelné kreace. Právě kontrast různých stylů dodává festivalu jedinečnou atmosféru.
Autor: Jan Martinek, Zámek Slavkov-Austerlitz a Živé sochy SINELA