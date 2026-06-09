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OBRAZEM: Když sochy náhle ožijí, můžou vzít návštěvníka i na popravu
Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel
Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe ve čtvrtek odpoledne vyhasly dva lidské životy. V obou případech při tvořící se koloně narazil zezadu osobní vůz, resp. dodávka do...
Vesnici u Brna sužuje kozí apokalypsa, na zatvrzelého chovatele jsou všichni krátcí
Nezvyklý problém už roky ztrpčuje život obyvatelům Unkovic na Brněnsku. Jeden z místních chová asi tři stovky koz, což by na vesnici nebylo nic až tak zvláštního. Svůj chov však realizuje způsobem,...
OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně
Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...
Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť
Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....
Policie ukázala video ze zásahu při tragédii na D2, kritizuje chování některých řidičů
Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva...
Pokálený vinohrad i splavená šotolina. Organizátor líčí, jak se chystá rally
Než se po tratích v okolí Hustopečí na Břeclavsku proženou v pátek a sobotu závodní speciály, projedou je organizátoři Agrotec Petronas Rally nesčetněkrát. Kontrolují kamení, krajnice i bezpečnostní...
I v Brně mě znají spíš z Ulice, ale stěhovat se nechci, říká divadelní Jánošík
Už pár týdnů provází Brňany jeho odhodlaný pohled Jánošíka s valaškou, který oznamuje premiéru muzikálu na Biskupském dvoře. Libor Matouš je jednou z hvězd ansámblu Městského divadla Brno a mnoho...
Starosta podváděl i kvůli sekačce. Snažil jsem se, aby obec kvetla, tvrdil u soudu
Padělání oficiálních listin obce nebo zpronevěru má na svém kontě exstarosta Březiny na Brněnsku a bývalý člen hnutí STAN Martin Habáň. U Okresního soudu v Blansku se dnes přiznal k tomu, co mu...
OBRAZEM: Ulice bez aut, výhledy i vysílač. Jak vypadá nová bytová čtvrť v Brně
Na unikátním místě obklopeném zelení, kde dosud nikdo nebydlel, budou žít obyvatelé nové Čtvrti pod Hády na severovýchodě Brna. Developerská firma Trikaya má hotovou první etapu rozsáhlé zástavby s...
Z „města hrůzy“ nová perla. Strojírny v Adamově chtějí přestavět na obytnou čtvrť
Dnes je Adamov poblíž Brna mnohými považovaný za nevzhledné město, v němž se zastavil čas. Jeho podobu můžou lidé spatřit při cestě vlakem na jih Moravy, protože leží na hlavním koridoru z Prahy....
Škrty kolem Dukovan? Obce se bojí, že nedostanou slíbené miliardy na rozvoj
Obce v okolí Dukovan na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje už chystají rozšíření škol, silnic, kanalizací či zdravotní péče pro tisíce lidí, kteří mají do regionu přijít v souvislosti s dostavbou...
Tramvaje v další části Brna pojedou stovky metrů pod zemí, dělníci prorazili tunel
Významný milník má za sebou stavba nového úseku tramvajové trati v Brně. Stavbaři v úterý prorazili poslední kus 320 metrů dlouhého tunelu, kterým začnou už příští rok jezdit soupravy s cestujícími....
OBRAZEM: Když sochy náhle ožijí, můžou vzít návštěvníka i na popravu
Živé sochy, fantaskní postavy, precizní bodyart i umělci, kteří dokážou dlouhé minuty nehnutě stát a vzápětí překvapit nečekaným pohybem. Zámecký park ve Slavkově ožil mezinárodním festivalem, který...
Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?
Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...
Kvůli vánočním trhům v Brně létala trestní oznámení. Policisté už rozhodli
Před rokem podali brněnští opoziční politici SPD trestní oznámení na městského pořadatele vánočních trhů kvůli tomu, že se údajně chová nehospodárně, loni na podzim následovala odveta ze strany...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Celníci zadrželi 800 kilo nelegálního kratomu. Největší záchyt v historii Česka
Brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka, řekla mluvčí sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina...
Solární podnik Brna chce zaniknout a potíže i dluhy přehodit na mateřskou firmu
K postupnému zániku směřuje čtyři roky fungující městský podnik Sako Brno Solar. Brněnští politici jej tehdy založili s cílem, že vybuduje na střechách městských budov více než šest stovek...