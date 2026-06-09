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OBRAZEM: Když sochy náhle ožijí, můžou vzít návštěvníka i na popravu

Autor:
  12:38
Živé sochy, fantaskní postavy, precizní bodyart i umělci, kteří dokážou dlouhé minuty nehnutě stát a vzápětí překvapit nečekaným pohybem. Zámecký park ve Slavkově ožil mezinárodním festivalem, který do města přivedl desítky performerů z Česka i zahraničí.
V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých... V zámeckých zahradách ve Slavkově u Brna proběhl Mezinárodní Festival živých...

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