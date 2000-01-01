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Téměř 90 let zůstal ukrytý za dveřmi domu v brněnské ulici Hlinky mezi areálem výstaviště a pivovaru. Teď se do něj mohou poprvé podívat i zájemci z řad veřejnosti. Městská část Brno-střed dokončila rozsáhlou obnovu Herdanova bytu, unikátního funkcionalistického interiéru z 30. let. Původní nábytek se vrátil na svá místa a dobovou podobu získal celý interiér.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na první pohled nejde o honosný palác. Uvnitř domu v brněnském centru se ale nachází unikátní prostor.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V bytě manželů Herdanových se totiž dochovala značná část původního vybavení včetně vestavěných skříní, dveří či dřevěného obložení. Nábytek byl navíc vyroben přímo na míru konkrétním místnostem, takže jednotlivé části dodnes tvoří jeden promyšlený celek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na záchraně interiéru, o jehož existenci dlouho neměl téměř nikdo ponětí, pracovali od roku 2022 odborníci, památkáři i studenti Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy v Brně.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Je logické, že poslední fáze byla montáž. Nejsložitější bylo, že jednotlivé fáze projektu měly na starosti jednotlivé ročníky. Celkově tak na projektu pracovalo zhruba 60 studentů,“ vysvětlil pedagog Radek Ryšánek. Právě velký počet restaurátorů představoval problém i pro samotné studenty.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Restaurování bylo složité i na typ povrchové úpravy. Tím, že nás na obnově pracovalo hodně, bylo obtížné sjednotit práci tak, aby nevznikaly například velké rozdíly v úrovni lesku jednotlivých kusů nábytku,” doplnil student Jakub Zábranský.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„S Herdanovým bytem získává Brno další mimořádně cenný prostor, který připomíná prvorepublikovou architekturu i osudy lidí, kteří zde žili,“ uvedl starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS). Podle něj byla obnova náročná především z restaurátorského hlediska.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Od začátku jsme chtěli zachovat maximum původních prvků a vrátit bytu jeho tehdejší podobu. Nešlo o běžnou rekonstrukci, ale o velmi pečlivé úpravy, při nichž se řešil každý detail,“ doplnil radní Brna-střed pro investice a správu bytových domů Martin Drdla (ANO).
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Herdanův byt vznikl ve 30. letech minulého století pro manžele Richarda a Johannu Herdanovy. Johanna byla dcerou židovského obchodníka Eugena Teltschera, který dům na Hlinkách vlastnil. Právě on daroval byt novomanželům po svatbě v roce 1933.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Herdanovi se následně krátce před vypuknutím války odstěhovali za prací do Jihoafrické republiky, díky čemuž unikli před nacistickým pronásledováním. Do Brna se už nevrátili.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Po válce se v bytě vystřídali nájemníci, poslední z nich odešli v roce 2016. Když se o byt začali zajímat odborníci, objevili tak mimořádně zachovaný funkcionalistický prostor, který umožnil rekonstruovat jeho původní podobu.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nyní se interiér poprvé otevírá veřejnosti. Byt nebude fungovat jako běžná expozice, návštěvníci jej budou moci poznat především během komentovaných prohlídek. Muzeum města Brna, které má prostory ve výpůjčce, interiér zároveň doplnilo o další dobové vybavení, například obrazy.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
„Komentované prohlídky budou probíhat každých 14 dní, vždy v sobotu a neděli, tedy čtyřikrát do měsíce,“ uvedl ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zároveň dodal, že by se prostor měl postupně stát i komunitním centrem, v němž budou probíhat přednášky a autorská čtení související s brněnskou architekturou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA