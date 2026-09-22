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Superdebata brněnských lídrů: Metro potřebujeme a prázdné byty jsou problém
O primátorské křeslo se v moravské metropoli letos uchází šestnáct předsedů politických uskupení. Sedm z nich v úterý od 11 hodin přivítal v Superdebatě na iDNES.cz moderátor Vladimír Vokál....
Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva
Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...
Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně
Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...
Stíhaný za machinace s byty v Brně znovu kandiduje. Cílí hned na dvě radnice
Dvaapadesátiletý starosta Brna-Žabovřesk, vlivný advokát a blízký spolupracovník bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka Filip Leder měl slibně rozjetou politickou kariéru. V Brně platil...
Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov
Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...
Králíci místo balíků. Umělecká Králíkárna s pravými bobky reaguje na výdejní boxy
V komunitní zahradě brněnské Káznice přibyla během festivalu Faktor K nová umělecká instalace Králíkárna. Dílo, které proměnilo výdejní box v králíkárnu, má přimět k zamyšlení nad proměnou veřejného...
Brněnská T Arena přivítá první zvědavce, bude se vybírat název nového piva
Nová multifunkční T Arena, kterou dělníci dokončují v areálu brněnského výstaviště, se poprvé otevře veřejnosti. Ve dnech 26. a 27. září se uskuteční Víkend s T Arenou, který nabídne program pro malé...
Řidič ze Švédska dostal za smrt chodce na Brněnsku podmínku, k soudu nepřišel
Dvouletou podmínku vyměřil dnes odvolací senát Krajského soudu v Brně řidiči ze Švédska, který v prosinci 2024 smrtelně zranil chodce v Sokolnicích na Brněnsku. Sven Christer Nylander podle spisu...
Stoper Zbrojovky číslo jedna. Ligový debutant Vedral si elitní soutěž vyčekal
Jen málokdo by kouče Martina Svědíka podezíral z protekce hráčů, že má ale své oblíbence? Nepochybně. Obránce Filipa Vedrala si vyhlédl už v Jihlavě, ten mezitím málem s fotbalem seknul a hledal...
U Lužánek se musí vyřešit infrastruktura, říká jednička Brno klidem Podivinská
Kvůli neuposlechnutí výzvy nadřízených, aby odešli z vedení Brna do opozice, vyloučilo loni hnutí ANO deset zastupitelů. Většina z nich na jaře založila politické uskupení Brno klidem. Stabilní...
Asistent Saňák opouští Zbrojovku, chce načerpat síly. Nahradí ho Červenka
V realizačním týmu fotbalové Zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy, osmačtyřicetiletý kouč naznačil, že se jedná pouze o...
Vědci v Brně testují lepidlo na kosti, inspirovali se mušlemi. Samo se vstřebá
S léčbou tříštivých zlomenin může v budoucnu pomoci kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze přilepit na své místo, poté...
Novinky brněnských divadel: kompletní Janáček, Kolečko v Redutě a světové premiéry
Čtyři nová činoherní představení a tři muzikály na letošní sezonu pro diváky připravilo Městské divadlo Brno (MdB). Mohou se těšit na tři premiéry světové, dvě české a dvě komediální klasiky.
Výskyt myší i poškozený strop. Inspekce zavřela Billu v Brně
Prodejna Billa ve Stránského ulici v Brně, kterou v pondělí uzavřela Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli stopám po hlodavcích, je znovu otevřená. Po přijetí nápravných opatření obnovila...
Ochrana cenných budov v Brně v nejistotě, památková zóna s novelou zákona oslabuje
Všechny stavby, které nejsou v Brně samostatně prohlášeny za kulturní památku, chránila poslední tři roky Památková zóna Brno. Ta vznikla v reakci na to, že administrativní chybou z 80. let přišlo o...
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OBRAZEM: Zapomenutý klenot. V Brně je k vidění unikátní interiér bytu ze 30. let
Téměř 90 let zůstal ukrytý za dveřmi domu v brněnské ulici Hlinky mezi areálem výstaviště a pivovaru. Teď se do něj mohou poprvé podívat i zájemci z řad veřejnosti. Městská část Brno-střed dokončila...
Herci divadla Radost se ozvali proti budoucí ředitelce. Bojí se, co bude dál
Divadlo zaměřené převážně na děti a mladé publikum se stabilním souborem a v posledních letech také výraznějšími vazbami na zahraničí. Tak doposud fungovala brněnská Radost pod vedením Pavla Hubičky,...