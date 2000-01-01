náhledy
Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě budou v těchto kulisách vítat soupeře a jejich fanoušky z nejvyšší soutěže, tedy třeba i pražskou Slavii či Plzeň. Ambice na postup mezi elitu má navíc i druhé mužstvo.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Jediné, co je na stadionu v celkem obstojném stavu, je trávník. Ten je totiž necelé dva roky nový. I tak ale Brno od podzimu řeší reklamaci, protože v části je špatné odvodnění a drny se vytrhávají.
Takto zachytil fotograf fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně v březnu 2026. Ze sedaček dokonce roste mech.
Brněnští politici plánují rekonstrukci stadionu už řadu let. Teprve v nejbližších týdnech se ale první práce skutečně rozběhnou.
Jako první přijde na řadu výměna sedaček na menší tribuně. Po sezoně pak nové sezení získá i hlavní tribuna.
Žádné opravy ale nečekají sektory za bránami. Ty jsou ostatně uzavřené. Jeden z nich kvůli tomu, že na okraji trávníku stojí provizorní stan Zbrojovky s posilovnou. Uvnitř budovy totiž na ni není místo. Na hřiště by tak přes stan z hlediště nebylo vidět.
Chystají se i nové turnikety a kamerový systém. Všechny tyto investice jsou nutné, aby brněnský stadion splnil pravidla pro první ligu, která se tu bude od léta hrát.
Stadion měl přitom loni problém i se ziskem razítka pro druhou ligu. Před aktuální sezonou byly nutné úpravy. Povolení pro tuto soutěž nakonec získal.
Špatný stav stadionu ovšem přetrvává a je viditelný na každém kroku. Rez čouhá z různých kovových částí, omšelé jsou přístřešky i sedačky.
Reproduktory, které pokrývá rez, pak často stávkují a kluby volí externí řešení ozvučení.
Dodavatele na nové ozvučení už brněnští radní vybrali. Městská společnost Starez-Sport, která má stadion od loňského léta ve správě, se nyní bude domlouvat s firmou na tom, jaké práce může začít provádět už nyní a co musí odložit až na dobu po sezoně.
Naopak firmu na nové turnikety a kamery na městě stále vybírají. V tomto týdnu teprve skončila možnost podávání nabídek. Kolik jich dorazilo, magistrát nesdělil. Jasno bude až za několik týdnů.
Čas se podepsal i na podobě stánků s občerstvením, kterých je navíc pro naplněný stadion nedostatek.
Právě v těchto kulisách se v pondělí odehraje derby mezi brněnskými kluby Zbrojovka a Artis. Očekává se velká účast, tedy zhruba 8 500 diváků, což je aktuální kapacita mimo uzavřené části.
Pro pondělí derby tak kluby na stadionu posílí nabídku občerstvení. „Kromě klasické nabídky si můžou vybrat mexickou kuchyni nebo burgery,“ nastínil mluvčí Zbrojovky Tomáš Šusta.
Zároveň ale oba kluby naléhají na to, aby město nezůstalo u těchto nezbytných úprav.
Šéf Artisu Petr Kuba (na snímku) mluví o nedůstojných podmínkách, kdy kvůli nedostatku prostor v zázemí, nemůže mít každý klub svou vlastní šatnu.
Když tak hraje na Srbské Artis, musí Zbrojovka, která s druhým klubem stadion sdílí, vyklidit šatnu. Prostor v zázemí je totiž nedostatek.
Město má v šuplíku studii přestavby celého stadionu, která počítá s investicí za 1,6 miliardy.
Studie počítá s několika etapami, postupně by se jednotlivé tribuny ubourávaly a stavěly nové. Fakticky by tak na Srbské vyrostl úplně nový stadion. Takto dnes například vypadá sektor, který týmy nabízí jako prémiový pro VIP hosty.
Jenže město v tuto chvílí plán ponechává v šuplíku a ukazuje směrem ke Zbrojovce, jejíž majitel a miliardář Vojtěch Kačena chce za své peníze postavit nový stadion v legendární lokalitě za Lužánkami.
O odkupu pozemků za Lužánkami jedná s městem. Prodej mohou zastupitelé projednávat letos v červnu.
Pokud vznikne nová aréna za Lužánkami, nedává podle brněnského radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) smysl, aby město investovalo velké peníze do Srbské.
