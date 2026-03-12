|
OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Zbrojovka, Vlněna, Malá Amerika... Jak se proměnily brněnské brownfieldy
Slavná minulost, často ponurá současnost, světlá budoucnost. Tato charakteristika spojuje brněnské brownfieldy, tedy opuštěné plochy, které už neplní původní účel a čekají na nové využití. Redakce...
Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby
Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....
Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...
České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu
Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...
Brno chystá změnu v Jugoslávské. Jednosměrky ve městě zklidňují dopravu
Řidiči využívají Jugoslávskou ulici v brněnských Černých Polích jako zkratku, aby nemuseli jet za tramvají po Merhautově. Radnice Brna-sever proto plánuje její zjednosměrnění. Opatření má zpomalit...
Hasiči vyjeli k požáru odpadu. Našli muže, který patrně uhořel při pálení klestí
Hasiči u obce Prace na Brněnsku našli ve čtvrtek mrtvolu muže, na místo přitom původně jeli kvůli požáru odpadu. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie. Požár je bez materiální škody, jeho příčinu...
Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne
Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...
Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři
Videa srážek motorkářů z automobily zveřejnili jihomoravští policisté jako varování s přicházející motorkářskou sezonou. Jen za první březnový týden se v Česku staly čtyři nehody, při nichž zemřeli...
Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě...
Kousek kostela doma? Ikonu Pálavy ničí i turisté, oprava je v nedohlednu
Díry ve střeše, rozmáčená podlaha a nezvaní zvědavci, kteří se do něj opakovaně vloupávají. Ikonický kostel svatého Linharta na ostrůvku ve Věstonické nádrži pod Pálavou už roky postupně chátrá...
Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu
Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...
Fotbalový influencer nikdy nebudu! Brňan Langer nyní bere kameru a biohackuje se
Ještě na podzim hrál se Sigmou evropské poháry, v zimě ale změnil adresu a posílil ambiciózní Zbrojovku Brno. Záložník Štěpán Langer v rozhovoru otevřeně popisuje zákulisí přestupu, náročnost trenéra...
Mendlovo náměstí, hlavní nádraží, Cejl... Kde se lidé v Brně cítí dobře a špatně
Tisíce bodů, stovky lokalit a upřímné názory 1 700 respondentů. Taková je bilance v pořadí už čtvrté pocitové mapy Brna, do níž se mohli vloni zapojit jeho obyvatelé i návštěvníci. Výsledky průzkumu...