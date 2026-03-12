OBRAZEM: Žal a zmar. Takhle vypadá místo, kde se v létě bude hrát opět první liga

  11:09
Jako žalostný a naprosto nedůstojný vypadá jediný městský fotbalový stadion v Brně. Střídají se na něm dva druholigové kluby Zbrojovka a Artis. První z nich má v tuto chvíli takřka jistotu, že v létě budou v těchto kulisách vítat soupeře a jejich fanoušky z nejvyšší soutěže, tedy třeba i pražskou Slavii či Plzeň. Ambice na postup mezi elitu má navíc i druhé mužstvo.
Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Takto zachytil fotograf fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně v březnu 2026.... Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026 Stav městského stadionu v Srbské ulici v Brně v březnu 2026

