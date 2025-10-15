A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

  12:17
Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny vytvořené městem, která se výstavbou nové arény zabývá a zmíněné lokality prověřuje. Důležitým aspektem bude řešení dopravy.

Letité téma nového brněnského stadionu letos v létě vzkřísil příslib nového majitele zdejší druholigové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny, že moderní arénu postaví za své peníze.

Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně, ukázal už návrh architekta Petra Hrůši z roku 2008.
Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky orodovat za stavbu nového stadionu za Lužánkami. (9. září 2025)
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé zelení. Odstranění betonového kolosu za Lužánkami nebude jednoduchá ani levná záležitost.
Zástupci města nakonec vyslyšeli přání fotbalového klubu i fanoušků, aby tento stánek vyrostl za Lužánkami, kde od 50. let stojí nyní už nepoužívaný betonový kolos, na němž brněnský fotbal prožil své nejlepší časy.

Stadion stačí vytáhnout ze šuplíku, říká architekt lužáneckého kolosea

Novou stavbu komplikovaly dlouhodobé majetkové spory s podnikatelem Liborem Procházkou, které se zdály být neřešitelné, ale na konci srpna sám Procházka nabídl dohodu. Nyní je tedy postoj Brna takový, že podporuje umístění stadionu za Lužánkami „za předpokladu, že to bude technicky a právně možné“.

Ať nejsou zbytečné prodlevy

A právě pro případ, že tato podmínka nebude splněna, se město poohlíží i po možnostech jinde. Varianty jsou dvě: výstaviště a lokalita u Technologického parku v Králově Poli.

„Prověřování více lokalit celý proces nezpomaluje, ale má potenciál v tom, že pokud by nebyla stavba stadionu za Lužánkami z právních či technických důvodů možná, budou již souběžně dostatečně prověřeny či vyloučeny i další alternativy pro umístění nového stadionu a nedojde ke zbytečným prodlevám při přípravě a následné výstavbě,“ uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09), který je členem pracovní skupiny, jež se přípravou nové arény zabývá.

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

S výstavištěm se výhledově počítalo předtím, než se do věci vložil Kačena, Technologický park je novinka. Starosta městské části Medlánky, která s lokalitou sousedí, Michal Marek (STAN) nicméně prohlásil, že si zde fotbalový stadion neumí představit.

Brno nyní řeší také diváckou kapacitu nového stadionu. „Aby bylo možné zadat dopravní model, který bude nezbytný pro vyhodnocení dopadů na dopravní situaci ve městě,“ poznamenal Aberl. Už dříve však bylo uvedeno, že stánek by měl být pro 30 tisíc diváků.

Série rozhovorů o legendárním stadionu

A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Brno chystá vstřícný krok vůči rezidentům, modré zóny zpoplatní také v neděli

Zná to každý, kdo vlastní auto a bydlí v širším centru Brna, kde platí zóna B rezidentního parkování s celodenní regulací mimo nepracovní dny. Po příjezdu z výletu nebo třeba chalupy domů v neděli...

13. října 2025  11:01

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve...

12. října 2025  21:47

