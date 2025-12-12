Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě Zbrojovce, která má nakročeno zpět do první ligy, a také konkurenčnímu Artisu, který po nejvyšší soutěži rovněž pokukuje. Město nyní ukázalo, jak by stadion na Srbské mohl vypadat po razantní přeměně.
Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Stadion čekají změny. Tou první bude nové oplocení v sektoru hostů.
Na zveřejněných vizualizacích vypadá stadion v Králově Poli kompaktněji než v současné podobě. Do nebe už se netyčí velké stožáry s halogenovými světly a aréna je celá uzavřená.

„Kapacita by měla být podobná jako dnes, tedy přibližně 10 tisíc diváků. Nově už ale na stadionu nebudou místa na stání, všude se dají sedačky,“ přibližuje Martin Mikš, šéf městské společnosti Starez-Sport, která má stadion ve správě. Podle něj je v plánu tribuny posunout blíže k hřišti, čímž by se získalo místo na další sedačky. „Půjde o velkou investici,“ připouští Mikš.

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Kde Brno vezme odhadovanou zhruba miliardu korun, není v tuto chvíli jasné. Radní Petr Bořecký (KDU-ČSL) na sociální síti napsal, že možností je i spolupráce se soukromým sektorem. Tedy podobně jako za Lužánkami, kde chce nový stadion kompletně platit majitel Zbrojovky, miliardář Vojtěch Kačena.

„S rostoucí kvalitou brněnského fotbalu a zájmem fanoušků je právě rekonstrukce Srbské nejrychlejší cestou k modernímu zázemí splňujícímu podmínky pro evropské poháry. Vyřeší se problémy s hlukem, světlem a rozšíří se možnosti parkování,“ nastiňuje Bořecký. Podle něj by za Lužánkami hrála Zbrojovka a na Srbské dál Artis. Navíc věří, že Srbská může být modernizovaná mnohem dříve, než bude stát nový stadion za Lužánkami.

První přijdou na řadu sedačky

V tuto chvíli se však Mikšův tým primárně soustředí na nejnutnější opravy na Srbské, které vyžaduje fotbalová asociace, aby se zde mohla hrát první liga. Ta se může vrátit už v příští sezoně, Zbrojovka totiž jako hlavní favorit vévodí druhé nejvyšší soutěži. Artis pak drží třetí příčku zajišťující baráž o první ligu.

„Plánujeme začít s obnovou sedaček. První tribunu obměníme teď v zimní přestávce, druhou pak později,“ oznamuje Mikš s tím, že odhadovaná suma za tuto modernizaci činí 10 milionů korun. V tuto chvíli se podle něj nepočítá s tím, že by se zpřístupnila v současnosti uzavřená část ochozů za jednou z branek.

Stadion Zbrojovky přestává splňovat normy první ligy, město slibuje opravy

„Dále chystáme nové osvětlení, kamerový systém, ozvučení, turnikety nebo zázemí pro média,“ vyjmenovává Mikš prvky, jejichž modernizaci slibuje Brno už delší dobu. Dva tendry však narazily kvůli příliš vysoké ceně. Nezdarem skončily i snahy předchozího majitele Zbrojovky Václava Bartoňka, který v roce 2020 sliboval na letošek otevření nové arény.

Mikš proto plánuje hledat firmy, které každou část oprav provedou jednotlivě. „Dohromady by mělo jít o sumu 40 milionů korun. Tyto peníze už máme od města přislíbené,“ podotýká. Veškerou rekonstrukci chce stihnout do příští sezony, aniž by byl jakkoliv narušen průběh jarní části letošního ročníku.

