Není to katastrofa, říká Švancara k setrvání Zbrojovky ve druhé lize

„Samozřejmě převládá smutek, protože jsme se tam nedostali. Ale jaro jsme měli skvělé, takže vidím pozitivně to, že jsme se do baráže vůbec dostali,“ prohlásil Švancara.

Další setrvání ve druhé lize vás ale musí mrzet...

Je samozřejmě škoda, že jsme to nezvládli, protože jsme od té ligy byli kousek. Ale hodnotím to pozitivně. Máme dobrý mančaft na to, abychom to příští rok ukopali z prvního místa. Nastartovali jsme trošku lidi, po dlouhé době přišlo v Brně na fotbal skoro devět tisíc lidí. Hraje se dobrý fotbal, je z čeho brát, máme mladý mančaft a trenéra, který perfektně propojil naše odchovance se zkušenýma borcema.

Odveta v Příbrami se ovšem týmu vůbec nepovedla.

Byl to takový mrtvý zápas. Dopředu nic moc, klukům to nevyšlo. Musím říct, že ani Příbram nehrála dobře. Nejvíc fotbalu a hlavně nám ublížila ta branka v 90. minutě doma, kdyby to tam skončilo 3:2, tak by se tady hrál jiný fotbal. Ale na kdyby se nehraje. Obrovské poděkování patří fanouškům za to, jakou tady vytvořili atmosféru, po dlouhé době jsem viděl krásný kotel Zbrojováků. To, že se to teď probudilo, je jedna z věcí, na kterých se dá stavět.

Je další sezona ve druhé lize pro brněnský fotbal velký problém?

Být dva roky ve druhé není žádný šlágr, ale pořád je to jen fotbal. Tím, že jsem ve Zbrojovce zainteresovaný a snažím se jí pomáhat, to vidím pozitivně. Kluci hráli na jaře dobře. Klub to bude chtít znovu nakopnout, aby se pokračovalo v práci, kterou tady Pavel Šustr společně s vedením nastavili ohledně stylu hry. Třeba se podaří někoho přivést a posílit. Uvidíme taky, jestli někdo neodejde, protože někteří hráči na sebe upozornili a bude o ně zájem. Teď převládá smutek, ale určitě to není katastrofa.

Může další sezona mimo českou elitu i v něčem pomoct?

Může to být dobré v tom, že mladí kluci, které máme – a mám z nich obrovskou radost, protože mít tolik odchovanců v základní sestavě je skvělé – o rok zestárnou, budou o rok zkušenější a v rozhodující fázi druhé ligy se nám ta zkušenost může hodit.