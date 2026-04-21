Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně

Autor: ,
Souboj se v pondělí v Brně neodehrával jen na fotbalovém hřišti, ale i v hledišti. Na brněnském městském stadionu během utkání Artisu a Táborskem upadl na schodišti mezi řadami sedadel jeden z fanoušků a zůstal bezvládně ležet. Pořadatelé, zdravotníci i přítomní policisté mu okamžitě začali poskytovat první pomoc.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ačkoliv zápasu mezi brněnským a jihočeským přihlížely jen hodně prořídlé tribuny, měli zdravotníci o práci postaráno. Vedle souboje na fotbalovém hřišti, který díky nerozhodnému výsledku 1:1 přinesl brněnské Zbrojovce postup do první ligy, se totiž bojovalo i o život jednoho z diváků.

„Nešťastně upadl na schodišti tribuny a utrpěl poranění hlavy,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

K bezvládně ležícímu muži se okamžitě seběhli pořadatelé, místní zdravotníci i policisté z jihomoravské speciální pořádkové jednotky. „Ti u něj zahájili poskytování první pomoci,“ doplnil Vala.

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem
Martin Pastornický, gólman Táborska, se snaží lapit střelu v utkání proti Artisu Brno.
Jan Sedlák (vlevo) a Jan Navrátil, fotbalisté brněnského Artisu, se radují v utkání proti Táborsku.
Kolaps na fotbale. Diváka oživovali přímo na tribuně
4 fotografie

V činnosti pokračovali až do příjezdu záchranářů. „Pacienta středního věku jsme zkontrolovali a ošetřili. S podezřením na možná vážnější zranění jsme jej převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

K situaci se vyjádřil i samotný klub, který má taky ambice hrát od příští sezony první fotbalovou ligu. „Náš klub přeje divákovi, který se po nešťastném pádu na našem utkání zranil, brzké uzdravení a zotavení. Momentálně stále nevíme, o koho se jedná, ani jaký je jeho zdravotní stav. Později bychom tomuto divákovi určitě rádi věnovali za klub nějakou pozornost,“ sdělil mluvčí SK Artis Brno Ondřej Tomek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.