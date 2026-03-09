Ve hře o nový stadion za Lužánkami zůstal jediný zájemce, konkurenti to vzdali

Marek Osouch
  14:33
Majitel fotbalové Zbrojovky a český miliardář Vojtěch Kačena se už nemusí bát možné konkurence, že by mu vyfoukla pozemky s ruinou někdejšího stadionu v Brně za Lužánkami. V řízení, do něhož se mohli hlásit zájemci do začátku ledna, zůstal už jediným uchazečem. Vše je tak na domluvě vedení Brna s majitelem klubu mířícího do prvního ligy.
Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici...

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici ředitel klubu Jan Mynář (červenec 2025) | foto: Petr Nečas

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...
Přihlášení dalších uchazečů do řízení na stavbu a provoz nového fotbalového stadionu za Lužánkami bylo celkem nečekané. O ambicích totiž mluvil od léta jen majitel Zbrojovky Vojtěch Kačena.

Na magistrát ale dorazily i další přihlášky od stavebních firem Syner a Metrostav. Obě dvě však nakonec z řízení odstoupily, jak už informoval Brněnský deník Rovnost a jak obě společnosti potvrdily i redakci iDNES.cz. Kačena tak zůstal jediným zájemcem.

Vše je tak de facto ve stejné fázi jako loni na podzim, kdy po prvním jednání s Kačenou rozhodli politici vyhlásit právě tuto veřejnou soutěž. Část fanoušků to tehdy kritizovala jako zdržování, samotné vedení klubu ale chápalo, že město jen tak napřímo nemůže prodat hodnotné pozemky jedinému zájemci, aniž by dostali prostor i jiní.

10. prosince 2025

Zároveň si politici chtějí pojistit, že tam stadion skutečně vznikne a stanovit si případně i další podmínky na jeho využití ze strany města.

„Míříme k tomu, že v červnu by zastupitelé na jednání rozhodovali o prodeji pozemků vítěznému uchazeči,“ uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) s tím, že v tuto chvíli je míč na straně Zbrojovky.

Politici podle svých slov chtějí celý proces co nejvíce urychlit. Dokládají to i tím, že nedávno schválili zveřejnění záměru prodeje pozemků za Lužánkami, na němž stojí chátrající fotbalový stánek. Právě tady získala Zbrojovka svůj jediný ligový titul.

Podle radního Jiřího Olivy (dříve SOCDEM) jde o formální, ale povinné kroky, které musí magistrát učinit při každém prodeji. Jedním z nich je včasné zveřejnění záměru na úřední desce po nezbytně dlouhou dobu. „Zároveň jsme si už teď k tomuto záměru vyžádali potřebná stanoviska, například od městské části, a zadali zpracování znaleckého posudku,“ doplnil Oliva.

